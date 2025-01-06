توقعات بتجاوز إيرادات السياحة في إفريقيا 90 مليار دولار خلال 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يتهيأ قطاع السياحة في إفريقيا مع بدء عام 2025؛ لتحقيق نمو ملحوظ بعد فترة من التحديات الصعبة، فيما يتوقع آخر تقرير لمؤشر السياحة العالمي الصادر عن منظمة السياحة العالمية؛ تعافي السياحة عالميًا بالكامل خلال هذا العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي تواجه دول العالم.
وتعد هذه المرحلة الراهنة حاسمة بالنسبة إلى القارة الإفريقية، التي تمتلك موارد سياحية هائلة غير مستغلة. ومع ارتفاع عائدات السياحة بنسب كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، تمكنت دول مثل تنزانيا من تجاوز أعداد الوافدين لعام 2019، طبقا لمؤشر السياحة العالمي، وكذلك تمكنت دول أخرى من الرجوع إلى مستويات جيدة من استقبال السائحين خلال عام 2024.
=سياحة الاجتماعات والمؤتمرات
ويمثل هذا العام فرصة ذهبية لاستثمار هذا الزخم وجعل السياحة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في إفريقيا. ويعد سوق سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ( MICE ) فرصة كبيرة لدعم النمو السياحي في إفريقيا. فهذا السوق يستقطب رجال الأعمال من ذوي الإنفاق المرتفع ويعزز فرص التعاون والاستثمار الدولي.
ولتحقيق النجاح في هذا المجال؛ تحتاج الدول الإفريقية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للمؤتمرات، وتحسين استراتيجيات التسويق، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
فالعديد من المدن الإفريقية مثل كيجالي، وكيب تاون ومراكش، ويندهوك، وأكرا؛ أظهرت بالفعل قدرتها على استضافة فعاليات عالمية المستوى؛ فمن خلال التكاتف الإقليمي للترويج لسياحة الأعمال؛ يمكن لإفريقيا أن تصبح وجهة رئيسية لاستضافة الأحداث التجارية الدولية.
تراث ثقافي وفني
وبالإضافة إلى ذلك، تتميز إفريقيا أيضا بتراث ثقافي وفني غني يوفر إمكانات كبيرة لجذب السياح. ويتنوع هذا التراث بين تجارب الطبخ الفريدة ومشاهد الفن الحديث في لاجوس إلى الحرف التقليدية في مراكش، ويمتلك القطاع الإبداعي في القارة فرصة فريدة للانطلاق؛ لذلك يجب أن يتم دمج الفنون بشكل استراتيجي في التجربة السياحية من خلال التعاون بين الفنانين وهيئات السياحة وشركات تنظيم الرحلات، كما يمكن إقامة مهرجانات ومعارض تسلط الضوء على الإبداع الإفريقي وتجذب اهتمامًا عالميًا؛ فيمكن لهذه الجهود أن تعزز من تنوع المنتجات السياحية وتدعم المجتمعات والفنانين المحليين.
ووفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية وتقرير اتجاهات أسبوع السفر الإفريقي ( ATW 2024)؛ تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 8 % في أعداد السياح الوافدين و6 % في الإنفاق السياحي سنوياً في الفترة بين 2024 و2027. وفي عام 2027، من المتوقع أن تزيد رحلات الوافدين لتتجاوز 95 مليون رحلة؛ مما يولد أكثر من 90 مليار دولار من إيرادات سياحية وافدة.
نجم صاعد في مشهد السياحة العالمي
ولا يضع هذا النمو المتوقع، إفريقيا فقط كنجم صاعد في مشهد السياحة العالمي، لكنه أيضًا يعزز مكانتها كوجهة نابضة بالحياة من الثقافات والمناظر الطبيعية والتجارب الفريدة.
وتتبوأ بعض الدول مع نمو الموارد وازدياد الإقبال على القارة مكانة متقدمة كوجهات سياحية بارزة لعام 2025، وتشمل هذه الوجهات: جنوب إفريقيا وموريشيوس وبوتسوانا وتنزانيا وناميبيا.
وقد استقبلت جنوب إفريقيا 8.48 ملايين زائر دولي خلال عام 2023، بزيادة ملحوظة عن 5.70 ملايين خلال عام 2022. ورغم أن هذه الأرقام لم تصل بعد إلى ذروة ما قبل الجائحة خلال عام 2019 عندما بلغت 10.23 ملايين، لا تزال جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الوجهات طلبًا في القارة، فيما استقبلت موريشيوس، الدولة الجزرية الساحرة، 1.30 مليون زائر خلال عام 2023، منتعشة من 1.00 مليون في عام 2022.
ومع وقوف إفريقيا على أعتاب نمو مستدام واستكشاف متزايد، تمثل هذه الدول مجرد لمحة عن الرحلة التي تنتظر المسافرين الفضوليين؛ بمزيج من الحياة البرية الخلابة، والجمال الطبيعي، والتراث الثقافي الغني، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مميزًا لكل من يسعى إلى اكتشاف عجائب هذه القارة المتنوعة.
تحديات تعوق السفر داخل إفريقيا
ويمثل ضعف الاتصال الجوي داخل القارة واللوائح الصارمة المتعلقة بالتأشيرات تحديات تعوق السفر داخل إفريقيا، ويشير تقرير أسبوع السفر الإفريقي إلى أنه لإطلاق الإمكانات السياحية بشكل كامل؛ ينبغي العمل على تنفيذ مبادرات مثل سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد ( SAATM ) واعتماد أنظمة التأشيرات الإلكترونية.
وتيسير إجراءات التأشيرات وزيادة الرحلات الجوية المباشرة بين الدول الإفريقية؛ سيسهم في تعزيز السياحة الإقليمية، وتحفيز التكامل الاقتصادي، والحد من الاعتماد على السياح الدوليين.
ومع الاستعداد لعام 2025، تقف السياحة الإفريقية على أعتاب مرحلة جديدة من التطور. ويسلط التعافي السريع في عام 2024 الضوء على مرونة القطاع وإمكاناته الكبيرة. ومن خلال التركيز على سياحة الأعمال، الفنون، فن الطهو، التكنولوجيا، وتحسين السياسات، يمكن لإفريقيا أن تجعل من قطاع السياحة أحد الأعمدة الأساسية لنمو اقتصاداتها.. فعام 2025 قد يمثل البداية لعصر جديد من الفرص السياحية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
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