توقعات بتجاوز إيرادات السياحة في إفريقيا 90 مليار دولار خلال 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يتهيأ‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬عام‭ ‬2025؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬ملحوظ‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة،‭ ‬فيما‭ ‬يتوقع‭ ‬آخر‭ ‬تقرير‭ ‬لمؤشر‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية؛‭ ‬تعافي‭ ‬السياحة‭ ‬عالميًا‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬موارد‭ ‬سياحية‭ ‬هائلة‭ ‬غير‭ ‬مستغلة‭. ‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عائدات‭ ‬السياحة‭ ‬بنسب‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬تمكنت‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬تنزانيا‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬أعداد‭ ‬الوافدين‭ ‬لعام‭ ‬2019،‭ ‬طبقا‭ ‬لمؤشر‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي،‭ ‬وكذلك‭ ‬تمكنت‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬السائحين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

‭=‬سياحة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لاستثمار‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬وجعل‭ ‬السياحة‭ ‬محركًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭. ‬ويعد‭ ‬سوق‭ ‬سياحة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ (‬ MICE ‭) ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭. ‬فهذا‭ ‬السوق‭ ‬يستقطب‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإنفاق‭ ‬المرتفع‭ ‬ويعزز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والاستثمار‭ ‬الدولي‭.‬

ولتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؛‭ ‬تحتاج‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬للمؤتمرات،‭ ‬وتحسين‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

فالعديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الإفريقية‭ ‬مثل‭ ‬كيجالي،‭ ‬وكيب‭ ‬تاون‭ ‬ومراكش،‭ ‬ويندهوك،‭ ‬وأكرا؛‭ ‬أظهرت‭ ‬بالفعل‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى؛‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التكاتف‭ ‬الإقليمي‭ ‬للترويج‭ ‬لسياحة‭ ‬الأعمال؛‭ ‬يمكن‭ ‬لإفريقيا‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭.‬

تراث‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتميز‭ ‬إفريقيا‭ ‬أيضا‭ ‬بتراث‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني‭ ‬غني‭ ‬يوفر‭ ‬إمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬لجذب‭ ‬السياح‭. ‬ويتنوع‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬بين‭ ‬تجارب‭ ‬الطبخ‭ ‬الفريدة‭ ‬ومشاهد‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬لاجوس‭ ‬إلى‭ ‬الحرف‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مراكش،‭ ‬ويمتلك‭ ‬القطاع‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للانطلاق؛‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دمج‭ ‬الفنون‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬وهيئات‭ ‬السياحة‭ ‬وشركات‭ ‬تنظيم‭ ‬الرحلات،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إقامة‭ ‬مهرجانات‭ ‬ومعارض‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬الإفريقي‭ ‬وتجذب‭ ‬اهتمامًا‭ ‬عالميًا؛‭ ‬فيمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تنوع‭ ‬المنتجات‭ ‬السياحية‭ ‬وتدعم‭ ‬المجتمعات‭ ‬والفنانين‭ ‬المحليين‭.‬

ووفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬وتقرير‭ ‬اتجاهات‭ ‬أسبوع‭ ‬السفر‭ ‬الإفريقي‭ (‬ ATW ‭ ‬2024‭)‬؛‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬السياح‭ ‬الوافدين‭ ‬و6 % ‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬السياحي‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2024‭ ‬و2027‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬رحلات‭ ‬الوافدين‭ ‬لتتجاوز‭ ‬95‭ ‬مليون‭ ‬رحلة؛‭ ‬مما‭ ‬يولد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬سياحية‭ ‬وافدة‭.‬

نجم‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي

ولا‭ ‬يضع‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬المتوقع،‭ ‬إفريقيا‭ ‬فقط‭ ‬كنجم‭ ‬صاعد‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي،‭ ‬لكنه‭ ‬أيضًا‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬والمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬والتجارب‭ ‬الفريدة‭.‬

وتتبوأ‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬الموارد‭ ‬وازدياد‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬كوجهات‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الوجهات‭: ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وموريشيوس‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وناميبيا‭.‬

وقد‭ ‬استقبلت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬8‭.‬48‭ ‬ملايين‭ ‬زائر‭ ‬دولي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬عن‭ ‬5‭.‬70‭ ‬ملايين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬بلغت‭ ‬10‭.‬23‭ ‬ملايين،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الوجهات‭ ‬طلبًا‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬فيما‭ ‬استقبلت‭ ‬موريشيوس،‭ ‬الدولة‭ ‬الجزرية‭ ‬الساحرة،‭ ‬1‭.‬30‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬منتعشة‭ ‬من‭ ‬1‭.‬00‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ومع‭ ‬وقوف‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬واستكشاف‭ ‬متزايد،‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬مجرد‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬المسافرين‭ ‬الفضوليين؛‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬الخلابة،‭ ‬والجمال‭ ‬الطبيعي،‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬الغني،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬سيكون‭ ‬عامًا‭ ‬مميزًا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬عجائب‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬المتنوعة‭.‬

تحديات‭ ‬تعوق‭ ‬السفر‭ ‬داخل‭ ‬إفريقيا

ويمثل‭ ‬ضعف‭ ‬الاتصال‭ ‬الجوي‭ ‬داخل‭ ‬القارة‭ ‬واللوائح‭ ‬الصارمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأشيرات‭ ‬تحديات‭ ‬تعوق‭ ‬السفر‭ ‬داخل‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ويشير‭ ‬تقرير‭ ‬أسبوع‭ ‬السفر‭ ‬الإفريقي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لإطلاق‭ ‬الإمكانات‭ ‬السياحية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل؛‭ ‬ينبغي‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬الإفريقي‭ ‬الموحد‭ (‬ SAATM ‭) ‬واعتماد‭ ‬أنظمة‭ ‬التأشيرات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬التأشيرات‭ ‬وزيادة‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية؛‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬الدوليين‭.‬

ومع‭ ‬الاستعداد‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬تقف‭ ‬السياحة‭ ‬الإفريقية‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التطور‭. ‬ويسلط‭ ‬التعافي‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مرونة‭ ‬القطاع‭ ‬وإمكاناته‭ ‬الكبيرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال،‭ ‬الفنون،‭ ‬فن‭ ‬الطهو،‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وتحسين‭ ‬السياسات،‭ ‬يمكن‭ ‬لإفريقيا‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الأساسية‭ ‬لنمو‭ ‬اقتصاداتها‭.. ‬فعام‭ ‬2025‭ ‬قد‭ ‬يمثل‭ ‬البداية‭ ‬لعصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬السياحية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬