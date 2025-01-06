تكريم صفاء حسن لحصولها على جائزة أفضل موظف لشهر يناير في ترافكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
من ضمن نشاط مجموعة ترافكو ش.م.ب الهادفة إلى تعزيز جهود العنصر النسائي في المجموعة فقد تم تكريم صفاء حسن التي تشغل منصب مساعد رئيس المحاسبين من قبل ليلى درويش مدير الموارد البشرية للمجموعة وذلك بحصولها على جائزة أفضل موظف لشهر يناير 2025 تقديراً لجهودها المتواصلة وإسهاماتها القيمة في تعزيز جودة العمل وحرصها الدائم على تقديم أفضل أداء.
تتوجه مجموعة ترافكو ش.م.ب بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينه عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعمها المستمر للمرأة البحرينية وللجهود التي تبذلها في سبيل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع البحريني.
تؤمن مجموعة ترافكو ش.م.ب بدور المرأة البحرينية الفعال في المجتمع، حيث تقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية، ويأتي هذا التكريم تجسيداً لالتزام المجموعة المستمر بتقديم أفضل الفرص تعزيزا لدور المرأة البحرينية.
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