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تكريم صفاء حسن لحصولها على جائزة أفضل موظف لشهر يناير في ترافكو

1/6/2025 10:35:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

من‭ ‬ضمن‭ ‬نشاط‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬صفاء‭ ‬حسن‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬المحاسبين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ليلى‭ ‬درويش‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬للمجموعة‭ ‬وذلك‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬موظف‭ ‬لشهر‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودها‭ ‬المتواصلة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭.‬

تتوجه‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينه‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لدعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وللجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬

تؤمن‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تجسيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬المجموعة‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬تعزيزا‭ ‬لدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭. ‬

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