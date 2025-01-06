العيون على الدوحة.. مفاوضات الخداع الإسرائيلي

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آفي أشكنازي

رئيس الموساد دافيد برنياع يسافر إلى قطر كي يدفع قدما بالصفقة الجزئية مع حماس. برنياع، رئيس الشاباك رونين بار ومندوب الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان الون، يعملون في السنة والأشهر الثلاثة الأخيرة على مدار الساعة، في محاولة لتحريك جبال وتلال لأجل إنقاذ مخطوفاتنا ومخطوفينا الموجودين في أسر حماس. يعملون لأجل إنقاذ المخطوفين. ليس واضحا إذا كانوا سينجحون هذه المرة في تحرير قسم صغير من المخطوفين في إطار إنسانية. في كل حال، كل واحدة وواحد من المخطوفين الذين سينقذون من الأسر هو عالم بكامله.

لكن حان الوقت لأن نقول بصوت عال إن كل قصة المفاوضات هذه هي مخادعة إسرائيلية. المسؤولة عن مصير المخطوفين هي حكومة إسرائيل. فمن منع تحرير مخطوفين في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2024 هي حكومة إسرائيل بالمناورات التي قامت بها ودفعت حماس لتفجير المفاوضات. وليس محور فيلادلفيا هو صخرة وجودنا.

لا منطق ولا غاية للنهج الذي تقوده الحكومة في المفاوضات الحالية، باستثناء البقاء. هذه حكومة فقدت الرحمة وتركت لمصيرهم مائة رجل، امرأة، شيخ، مجندة وجندي لمصيرهم. فلا غاية من المطلب الإسرائيلي لمواصلة القتال حتى بعد التوقيع على الاتفاق. أتفق أنه توجد حاجة لمواصلة القتال في غزة، لكن ليس هذا ما يقصده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

حاليا الجيش الإسرائيلي لا يناور في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع ولا يدخل إلى أحياء في خانيونس ولا لبضعة أحياء في مدينة غزة. والسبب هو التخوف من أن يكون مخطوفون في هذه المناطق، والفهم من تجربة الماضي في أن دخول قوات إلى مناطق يوجد فيها مخطوفون يضعهم في خطر فوري وملموس على حياتهم. إذن كيف بالضبط سيواصلون القتال في داخل تلك المناطق التي يحتجز فيها مخطوفون؟

الجيش الإسرائيلي يوشك منذ الآن على إنهاء القتال في شمال القطاع. هكذا أيضا في رفح. في محور نتساريم يعمل الجيش منذ أشهر على شكل الأمن الجاري وليس بالهجوم. لا يوجد أي منطق في ادعاءات نتنياهو بأن إسرائيل لم تصل إلى اتفاق كامل لتحرير كل المخطوفين، أحياء وموتى، مقابل إنهاء القتال. إذن فلنذكر رئيس الوزراء بأنه فقط قبل شهر ونصف تقريبا توصل إلى اتفاق وقف نار في الشمال، مع حزب الله؛ العدو الأكبر والأخطر بكثير من حماس. بعد شهر ونصف، والجيش الإسرائيلي يواصل العمل في لبنان ويبدو أنه سيواصل العمل فيه لزمن طويل آخر.

وعليه، فإنه في الوضع الناشئ في الشرق الأوسط يمكن لإسرائيل أن تصر على القتال حتى بعد اتفاق في غزة. كما أن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يدخل إلى كل مكان في غضون دقائق حتى ساعة. رأينا هذا في المناورة الثالثة في جباليا. رأينا هذا في المناورة في خانيونس، رأينا هذا في المناورة في رفح. ورأينا هذا في الأسبوع الماضي في دخول اللواء 401 المدرع إلى مستشفى كمال عدوان في قلب مخيم اللاجئين جباليا.

في أفضل الأحوال، سيعاد بعض من مخطوفينا الأحباء، لكن هدف هذه الخطوة هو خلق بقاء للحكومة. لا منطق في إجراء مفاوضات لاتفاق جزئي، على مراحل. ليس لهذا منطق عسكري ولا استراتيجي، بل العكس: يؤدي بنا فقط إلى حرب طويلة عديمة الغاية. المفاوضات الحالية قد تنقذ بضع مخطوفات ومخطوفين، لكن على ما يبدو ستحسم مصير باقي المخطوفات والمخطوفين.