مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة اثنين بمعارك شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين،
مقتل أحد جنوده وضباطه وإصابة اثنين آخريْن في معارك بشمال قطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن جنديا وضابطا قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية
من جانبها، مقتل الضابط في لواء "نحال" إيتان إسرائيل شاكانزي بنيران
مضادة للدبابات وجندي آخر في معركة وصفتها بالعنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بمقتل
826 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في غزة، وفق ما أعلنت ما تسمى هيئة البث
الإسرائيلية ليلة الاثنين/ الثلاثاء.
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