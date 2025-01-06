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مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة اثنين بمعارك شمال غزة

1/6/2025 10:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقتل أحد جنوده وضباطه وإصابة اثنين آخريْن في معارك بشمال قطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن جنديا وضابطا قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية من جانبها، مقتل الضابط في لواء "نحال" إيتان إسرائيل شاكانزي بنيران مضادة للدبابات وجندي آخر في معركة وصفتها بالعنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بمقتل 826 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في غزة، وفق ما أعلنت ما تسمى هيئة البث الإسرائيلية ليلة الاثنين/ الثلاثاء.


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