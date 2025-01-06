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هجوم جديد للمستوطنين شرق قلقيلية

1/6/2025 10:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هاجم مستوطنون مساء الاثنين، قرية فرعتا، شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت مجموعات من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب بلدة الفندق، شرق قلقيلية.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد دعوات أطلقها مستوطنون لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

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