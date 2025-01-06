هجوم جديد للمستوطنين شرق قلقيلية
التاريخ
1/6/2025 10:32:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هاجم مستوطنون مساء الاثنين، قرية فرعتا، شرق
قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت مجموعات من المستوطنين هاجمت مركبات
المواطنين الفلسطينيين قرب بلدة الفندق، شرق قلقيلية.
وتأتي هذه الاعتداءات بعد دعوات أطلقها
مستوطنون لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب
مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.
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