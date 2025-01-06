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مقتل عضو وإصابة اثنين من قوات التحالف في العراق

1/6/2025 10:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الأميركي الاثنين، مقتل عضو في قوات التحالف وإصابة اثنين آخرين في ضربات استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.
يشار إلى أن مناطق شمالي وشرقي سوريا شهدت تصعيدًا ملحوظًا في تدفق التعزيزات العسكرية واللوجستية التابعة لقوات "التحالف الدولي" خلال الشهر الماضي.

وهذه التعزيزات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاءت برًا وجوًا، وتعكس استعدادًا عسكريًا مكثفًا في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة، خصوصًا مع تزايد نشاط خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مزامنة التوترات الحالية في جبهة سوريا، مع إرباك القوات الأمنية العراقية، بحسب مراقبين.

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