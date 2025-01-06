مقتل عضو وإصابة اثنين من قوات التحالف في العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الأميركي الاثنين، مقتل عضو في قوات
التحالف وإصابة اثنين آخرين في ضربات استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.
يشار إلى أن مناطق شمالي وشرقي سوريا شهدت
تصعيدًا ملحوظًا في تدفق التعزيزات العسكرية واللوجستية التابعة لقوات
"التحالف الدولي" خلال الشهر الماضي.
وهذه التعزيزات بحسب المرصد السوري لحقوق
الإنسان، جاءت برًا وجوًا، وتعكس استعدادًا عسكريًا مكثفًا في مواجهة التحديات
الأمنية المستمرة في المنطقة، خصوصًا مع تزايد نشاط خلايا تنظيم "داعش"
الإرهابي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم
"داعش" الإرهابي إلى مزامنة التوترات الحالية في جبهة سوريا، مع إرباك
القوات الأمنية العراقية، بحسب مراقبين.
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