جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن،
الاثنين، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (يو إس
إس هاري ترومان)، إضافة إلى أهداف عسكرية في فلسطين المحتلة.
وجاء بيان جماعة الحوثي حول تفاصيل هذه
العمليات، عقب ساعات فقط من وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس
غروندبرغ، الذي حطّ في صنعاء، ويسعى من خلال زيارته إلى دفع الحوثيين لاتخاذ
إجراءات ملموسة نحو عملية السلام.
وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، في
بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة
اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس
هاري ترومان)".
وأوضح سريع أن استهداف الحاملة جاء
"بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلكَ في أثناء تحضير
العدو الأميركيِ لشنِّ هجوم جوي كبير على بلدنا، وقدْ أدت العملية إلى إفشال
الهجوم".
وأفاد سريع بأن: "سلاح الجو المسير نفذ
ظهر الاثنين عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو
الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، والعملية الأخرى استهدفت هدفًا
حيويًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة" وفق تعبيره.
وتابع أنه "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو
المسير عملية عسكرية ثالثة مساء الاثنين، استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو
الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققتْ عمليات القوات المسلحة أهدافها
بنجاح" بحسب وصفه.
يُشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة في غضون 3
أسابيع، التي يُعلن فيها الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس
هاري ترومان) التي وصلت إلى مناطق نفوذ القيادة المركزية الأميركية منتصف شهر كانون
الأول/ ديسمبر الماضي.
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