Tuesday, 07 January 2025 04:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية

1/6/2025 10:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، الاثنين، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)، إضافة إلى أهداف عسكرية في فلسطين المحتلة.
وجاء بيان جماعة الحوثي حول تفاصيل هذه العمليات، عقب ساعات فقط من وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، الذي حطّ في صنعاء، ويسعى من خلال زيارته إلى دفع الحوثيين لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو عملية السلام.

وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)".

وأوضح سريع أن استهداف الحاملة جاء "بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلكَ في أثناء تحضير العدو الأميركيِ لشنِّ هجوم جوي كبير على بلدنا، وقدْ أدت العملية إلى إفشال الهجوم".

وأفاد سريع بأن: "سلاح الجو المسير نفذ ظهر الاثنين عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، والعملية الأخرى استهدفت هدفًا حيويًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة" وفق تعبيره.

وتابع أنه "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء الاثنين، استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققتْ عمليات القوات المسلحة أهدافها بنجاح" بحسب وصفه.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة في غضون 3 أسابيع، التي يُعلن فيها الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان) التي وصلت إلى مناطق نفوذ القيادة المركزية الأميركية منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

MENAFN06012025000072011014ID1109061473

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث