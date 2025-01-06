21 ألف طالب وطالبة يتقدمون لـتكميلية التوجيهي الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوجه اليوم الثلاثاء، 21384 مشتركا ومشتركة من
الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
"التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه السابع، وذلك من أصل 83.217 مشتركا
ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.
وقالت وزارة التربية
والتعليم
لـ"المملكة"، إن الطلبة في مختلف فروع التعليم
الأكاديمية والمهنية
للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة، سيتقدمون خلال الجلسة الأولى والثانية
للامتحان، في مبحث الفيزياء، الدراسات الإسلامية، التفسير وعلوم القران والحديث
النبوي الشريف والسيرة النبوية، الثقافة المالية، الصناعات الزراعية، الدوائر
الأمامية والتدبير الفندقي، الرسم والتصميم،
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الطلبة الذين
سيتقدمون للامتحان، موزعين على النحو التالي (الفرع الأدبي: 9130، الفرع العلمي،
9795، الفرع الشرعي 16، الفرع الصناعي 830، فرع الاقتصاد المنزلي 626، الفرع
الزراعي 877، الفرع الفندقي 111).
وأوضحت أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26
كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها
وبكل سهولة ويسر، بحسب وزارة التربية والتعليم.
ورجح مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية
والتعليم محمد شحادة في حديثه لـ "المملكة"، أن يتم إعلان نتائج امتحان
الثانوية العامة التكميلي مطلع شباط المقبل.
وبين شحادة، أن عدد المصححين يبلغ قرابة 9 آلاف
مصحح و38 مركزا للتصحيح موزعة على محافظات المملكة كافة.
ومن المقرر أن يتقدم للامتحانات كافة 83217
مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات
النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع التعليم
الأكاديمي والمهني.
ويجري عقد الامتحان، في 384 مركزا امتحانيا؛ في
مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على 837 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة
احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.
ويتقدم للامتحان 57 مشتركًا في مراكز الإصلاح
والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على 9 قاعات، فيما سيتقدم للامتحان 292 مشتركًا
ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم 64، المكفوفون 36، إعاقات
حركية 85، شلل دماغي 35، ضعاف البصر 72.
وكانت الوزارة اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن
تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير
احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة
مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.
كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من
حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير
الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية
المناسبة لكل إعاقة.
ووجهت الوزارة عددًا من الرسائل والإرشادات
للمشتركين في الامتحان، حرصًا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى
قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مبينة أن الجلسة الأولى
للامتحان ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة
الثانية ظهرًا.
وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة
الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين،
والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم
الامتحان، مؤكدة على المشتركين عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات
الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان تلافيًا لتطبيق الإجراءات
الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق
بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج
الامتحان والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات
الناظمة له.
ودعت أولياء أمور المشتركين إلى مراعاة ظروف
أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو
في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة
عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024
/ الامتحان التكميلي، فيما بينت الوزارة أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال
الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي
يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.
وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على
مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع
المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: أرضي
(065699916)، (065692368) خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)،
(0791881439)، (0791881450)
وتعقد الوزارة هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق
بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة لها: وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها،
ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة / القوات المسلحة – الجيش العربي، ووزارة
الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام. (المملكة)
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