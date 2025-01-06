زلزال قوي يضرب جبال الهيمالايا ويهز عاصمة النيبال
التاريخ
1/6/2025 10:32:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شعر سكّان العاصمة النيبالية كاتماندو فجر
الثلاثاء، بهزّات أرضية قوية إثر زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في
جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقالت الهيئة
إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على
الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفادت وسائل إعلام عالمية بأنّ الكثير
من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب
الشرقي.
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