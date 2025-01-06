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زلزال قوي يضرب جبال الهيمالايا ويهز عاصمة النيبال

1/6/2025 10:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شعر سكّان العاصمة النيبالية كاتماندو فجر الثلاثاء، بهزّات أرضية قوية إثر زلزال عنيف بقوة 7,1 درجة ضرب منطقة نائية في جبال الهيمالايا قرب جبل إيفرست، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود الجبلية مع التيبت في الصين، بينما أفادت وسائل إعلام عالمية بأنّ الكثير من المباني اهتزّت في كاتماندو الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

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