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بلينكن يؤكد ضرورة وجود حكومة سورية خاضعة للمساءلة

1/6/2025 10:32:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة أن يؤدي الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة.
وقال الوزير الأميركي إنه من الضروري "منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" وفق تعبيره.

وعبر بلينكن عن دعم الولايات المتحدة "للانتقال السياسي السلمي بقيادة وملكية سورية نحو حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة" وفق بيان للخارجية الأميركية.

وشدد الوزير على "الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" بحسب البيان.

وأكد بلينكن ضرورة "قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا"، وفقا للبيان.

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