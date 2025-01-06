بلينكن يؤكد ضرورة وجود حكومة سورية خاضعة للمساءلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
ضرورة أن يؤدي الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة.
وقال الوزير الأميركي إنه من الضروري "منع
استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" وفق تعبيره.
وعبر بلينكن عن دعم الولايات المتحدة
"للانتقال السياسي السلمي بقيادة وملكية سورية نحو حكومة شاملة وتمثيلية
وخاضعة للمساءلة" وفق بيان للخارجية الأميركية.
وشدد الوزير على
"الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية
للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع
استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" بحسب البيان.
وأكد بلينكن ضرورة "قيام المجتمع الدولي
بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا"، وفقا للبيان.
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