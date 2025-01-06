حلوة الجوف يستأنف التدريبات

حلوة الجوف يستأنف التدريبات
التاريخ
1/6/2025 10:27:44 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يستأنف العروبة تحضيراته، اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه عقب ختام معسكر قطر الأخير.
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