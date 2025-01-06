كارينيو يعتمد سرعة التحول
التاريخ
1/6/2025 10:27:44 PM
(MENAFN
- Al Watan)
عمل مدرب الوحدة، الأوروجويّ دانيال كارينو، على رسم الخطة التي سيخوض بها مواجهة الفتح، بعد غد، لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي للمحترفين، معتمدا على تنويع اللعب، وسرعة التحول مع إغلاق المساحات أمام المنافس.
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