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كارينيو يعتمد سرعة التحول

1/6/2025 10:27:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الوحدة، الأوروجويّ دانيال كارينو، على رسم الخطة التي سيخوض بها مواجهة الفتح، بعد غد، لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي للمحترفين، معتمدا على تنويع اللعب، وسرعة التحول مع إغلاق المساحات أمام المنافس.

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