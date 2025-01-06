Tuesday, 07 January 2025 04:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخلود يغلق المساحات

1/6/2025 10:27:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز الجهاز الفني في الخلود، بقيادة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، على إغلاق المساحات أمام مهاجمي مضيفه الاتفاق، خلال التدريبات الأخيرة التي تسبق مواجهة الفريقين الجمعة المقبل.

MENAFN06012025000089011017ID1109061452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث