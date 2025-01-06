الخلود يغلق المساحات
التاريخ
1/6/2025 10:27:44 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز الجهاز الفني في الخلود، بقيادة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، على إغلاق المساحات أمام مهاجمي مضيفه الاتفاق، خلال التدريبات الأخيرة التي تسبق مواجهة الفريقين الجمعة المقبل.
MENAFN06012025000089011017ID1109061452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.