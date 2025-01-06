عواصف ((دكار))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيشة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اختُصرت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬بسبب‭ ‬أحوال‭ ‬الطقس،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وبعد‭ ‬خوض‭ ‬المشاركين‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬الماراثونية‭ (‬48‭ ‬ساعة‭ ‬كرونو‭) ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬بيشة‭ ‬‮«‬تتعرَّض‭ ‬منطقة‭ ‬الحناكية‭ ‬حاليا‭ ‬لأجواء‭ ‬شتوية‭ ‬مثيرة‭ ‬تتضمّن‭ ‬أمطار‭ ‬الخير‭ ‬وعواصف‭ ‬شديدة‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬بيان‭ ‬المنظمين‭ ‬‮«‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قرّر‭ ‬المنظمون‭ ‬اعتماد‭ ‬برنامَج‭ ‬بديل‭ ‬وأقل‭ ‬صعوبةً‭ ‬للمرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬الثالثة‭ (‬الثلاثاء‭) ‬من‭ ‬بيشة‭ ‬إلى‭ ‬الحناكية‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تقليص‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬496‭ ‬كلم‭ ‬إلى‭ ‬327،‭ ‬مع‭ ‬إلغاء‭ ‬المنطقة‭ ‬المتأثرة‭ ‬بهطول‭ ‬الأمطار‭.‬

ورُسِمَ‭ ‬مسار‭ ‬مرحلة‭ ‬أسهل‭ ‬لمنح‭ ‬المُشاركين‭ ‬ومركباتهم‭ ‬بعض‭ ‬الراحة،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنهم‭ ‬سيضطرون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مرحلة‭ ‬ماراثونية‭ ‬طويلة‭ ‬تمتد‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬والتاسع‭ ‬من‭ ‬يناير‭.‬

وفيما‭ ‬اعتبر‭ ‬المنظمون‭ ‬ان‭ ‬أوقات‭ ‬الانطلاق‭ ‬من‭ ‬مخيّم‭ ‬المبيت‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير،‭ ‬ختموا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مسافةٍ‭ ‬أقصر‭ ‬للمرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬ووقت‭ ‬أطول‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬السُّعُودية‮»‬‭.‬