عواصف ((دكار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بيشة - (أ ف ب): اختُصرت المرحلة الثالثة من رالي دكار الصحراوي بسبب أحوال الطقس، بحسب ما أعلن المنظمون أمس الإثنين.
وبعد خوض المشاركين المرحلة الثانية الماراثونية (48 ساعة كرونو) في طبيعة صعبة في بيشة «تتعرَّض منطقة الحناكية حاليا لأجواء شتوية مثيرة تتضمّن أمطار الخير وعواصف شديدة قد تستمر بضعة أيام».
تابع بيان المنظمين «عطفًا على ذلك، قرّر المنظمون اعتماد برنامَج بديل وأقل صعوبةً للمرحلة الخاصة الثالثة (الثلاثاء) من بيشة إلى الحناكية».
وتم تقليص المرحلة من 496 كلم إلى 327، مع إلغاء المنطقة المتأثرة بهطول الأمطار.
ورُسِمَ مسار مرحلة أسهل لمنح المُشاركين ومركباتهم بعض الراحة، خصوصا وأنهم سيضطرون إلى التعامل مع مرحلة ماراثونية طويلة تمتد يومين في الثامن والتاسع من يناير.
وفيما اعتبر المنظمون ان أوقات الانطلاق من مخيّم المبيت تبقى من دون تغيير، ختموا «لا شيء أفضل من مسافةٍ أقصر للمرحلة الخاصة ووقت أطول للاستمتاع بالأجواء الشتوية في السُّعُودية».
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