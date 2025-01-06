قمة مرتقبة بين الاتحاد ووصيفه الهلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تعود‭ ‬عجلة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬السعودية‭ ‬للدوران‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬قمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬ووصيفه‭ ‬الهلال‭.‬

وتوقف‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يتصدره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬13‭ ‬مرحلة،‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬وبلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬العائد‭ ‬هيرفيه‭ ‬رونار‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتشكيلته‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬1‭-‬2‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬يتبارز‭ ‬الهلال‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هيمن‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مواجهات‭.‬

ويعيش‭ ‬الاتحاد‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬موسما‭ ‬لافتا،‭ ‬حيث‭ ‬يعتلي‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬ويلامس‭ ‬الاستقرار‭ ‬بسبب‭ ‬اتساق‭ ‬الأداء‭. ‬وتلقى‭ ‬بلان،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬1998‭ ‬وأوروبا‭ ‬2000‭ ‬مع‭ ‬فرنسا،‭ ‬نبأ‭ ‬حزينا‭ ‬برحيل‭ ‬والدته‭ ‬إيفون‭ ‬عن‭ ‬93‭ ‬عاما‭.‬

ويأمل‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬نجميه‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬وجناح‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬موسى‭ ‬ديابي،‭ ‬إذ‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬انهما‭ ‬غابا‭ ‬عن‭ ‬التمارين‭ ‬الجماعية‭ ‬الأحد‭ ‬لمعاناتهما‭ ‬من‭ ‬إصابتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬نوعهما‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يطمح‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات،‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬العماني‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬1‭.‬

يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬ظهيره‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬كما‭ ‬يستمر‭ ‬ابتعاد‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق،‭ ‬فيما‭ ‬يعول‭ ‬الفريق‭ ‬الأزرق‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬الجناح‭ ‬مالكوم‭.‬

وفيما‭ ‬تأكدت‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والهداف‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إلى‭ ‬اقتراب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ (‬10‭ ‬أهداف‭ ‬و4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭) ‬من‭ ‬المشاركة،‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬تمارين‭ ‬الجمعة‭ ‬وملازمته‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضا‭ ‬القادسية‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬والمنتشي‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬التاسع،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نقلت‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬الرائد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعاون‭.‬









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