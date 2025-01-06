قمة مرتقبة بين الاتحاد ووصيفه الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب) : تعود عجلة كرة القدم السعودية للدوران بعد انتهاء منافسات كأس الخليج، مع إقامة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك الذي يشهد قمة مرتقبة اليوم الثلاثاء بين الاتحاد متصدر الدوري ووصيفه الهلال.
وتوقف الدوري المحلي الذي يتصدره الاتحاد بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب بعد إقامة 13 مرحلة، مع انطلاق كأس الخليج في الكويت. وبلغ المنتخب السعودي مع مدربه الفرنسي العائد هيرفيه رونار نصف النهائي بتشكيلته الأساسية، حيث خسر أمام عمان 1-2.
على ملعب المملكة أرينا في الرياض، يتبارز الهلال مع ضيفه الاتحاد، بعد أن هيمن عليه في آخر ثماني مواجهات.
ويعيش الاتحاد بإشراف المدرب الفرنسي لوران بلان موسما لافتا، حيث يعتلي صدارة الدوري ويلامس الاستقرار بسبب اتساق الأداء. وتلقى بلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع فرنسا، نبأ حزينا برحيل والدته إيفون عن 93 عاما.
ويأمل فريق مدينة جدة في جاهزية نجميه الفرنسيين المهاجم المخضرم كريم بنزيمة وجناح أستون فيلا الإنجليزي السابق موسى ديابي، إذ ذكرت صحيفة الرياضية المحلية انهما غابا عن التمارين الجماعية الأحد لمعاناتهما من إصابتين من دون تحديد نوعهما.
على الجانب الآخر، يطمح الهلال إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في كافة المسابقات، بعد خوضه ودية أمام النصر العماني أواخر ديسمبر فاز فيها بنتيجة 4-1.
يغيب عن صفوف «الزعيم» ظهيره ياسر الشهراني إثر تعرضه للإصابة خلال خليجي 26، كما يستمر ابتعاد النجم البرازيلي نيمار عن قائمة الفريق، فيما يعول الفريق الأزرق على مواطنه الجناح مالكوم.
وفيما تأكدت مشاركة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش والهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (10 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم) من المشاركة، بعد غيابه عن تمارين الجمعة وملازمته العيادة الطبية.
ويلعب اليوم الثلاثاء أيضا القادسية ثالث الدوري والمنتشي من ستة انتصارات متتالية مع مضيفه التعاون التاسع، بعد أن نقلت المباراة إلى ملعب الرائد بناء على طلب التعاون.
MENAFN06012025000055011008ID1109061227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.