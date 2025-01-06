مقتل 3 مستوطنين في إطلاق نار بشمال الضفة الغربية المحتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭) ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬وحافلة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستوطنة‭ ‬كدوميم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رجلين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وهما‭ ‬يخرجان‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬ويفتحان‭ ‬النار‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬الفندق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬كدوميم‭.‬

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إن‭ ‬مسعفيها‭ ‬نقلوا‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بينهم‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬وصفت‭ ‬حالته‭ ‬بالخطيرة‭ ‬وعمره‭ ‬63‭ ‬عاما‭.

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وقال‭ ‬المسعف‭ ‬إفيخاي‭ ‬بن‭ ‬زرويا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هجوما‭ ‬قويا،‭ ‬طال‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬وأصيبت‭ ‬المركبات‭ ‬والحافلة‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‮»‬‭.

‬وأوضح‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬الأولية‭ ‬عن‭ ‬الضحايا،‭ ‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬امرأتين‭ ‬في‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬سيارة‭... ‬مصابتين‭ ‬بطلقات‭ ‬نارية‭ ‬وأعلنا‭ ‬وفاتهما‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬إن‭ ‬مسعفيها‭ ‬نقلوا‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بينهم‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬وصفت‭ ‬حالته‭ ‬بالخطيرة‭ ‬وعمره‭ ‬63‭ ‬عاما‭.

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وأشادت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بالهجوم‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬رد‭ ‬بطولي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرتكبه‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬متواصلة‭ ‬وحرب‭ ‬إبادة‭ ‬بحق‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنه‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭: ‬‮«‬وجهت‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للتحرك‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬تقود‭ ‬إليه‭ ‬آثار‭ ‬القتلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬مَن‭ ‬يَسِرْ‭ ‬على‭ ‬طريق‭ (‬حماس‭)... ‬فسيدفع‭ ‬ثمناً‭ ‬باهظاً‮»‬‭.‬

أما‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬جفير،‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬المستوطنين‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬التنقل‭ ‬لسكان‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬المنتمي‭ ‬الى‭ ‬تيار‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬أن‭ ‬مدينتي‭ ‬نابلس‭ ‬وجنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬مثل‭ ‬جباليا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬تعرضت‭ ‬للدمار‭ ‬التام‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتكرر‭.‬

واجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬وأمنيين‭ ‬كبار‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬تدابير‭ ‬للإمساك‭ ‬بمنفذي‭ ‬هجوم‭ ‬الأمس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية‭ ‬الإضافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يفلت‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬