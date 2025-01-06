وزير الصناعة ردا على النائب محمد الأحمد:حل 98.8% من الشكاوى بـ((حماية المستهلك)) البالغة 14.5 ألفا في عامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلغت‭ ‬14482‭ ‬شكوى،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬وحل‭ ‬14305‭ ‬شكاوى‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬98‭.‬8‭% ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬للإدارة،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬177‭ ‬شكوى‭ ‬مازالت‭ ‬قيد‭ ‬المتابعة‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬270795‭ ‬دينارا‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الشكاوى‭ ‬نظير‭ ‬استرداد‭ ‬ثمن‭ ‬السلع‭ ‬او‭ ‬الخدمات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدر‭ ‬اجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬السلع‭ ‬المستبدلة‭ ‬بمبلغ‭ ‬72505‭ ‬دنانير‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلكين‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬فإنه‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬عمل‭ ‬لمتابعة‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمتابعة‭ ‬ورصد‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬للسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬واشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتوفير‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬نقصها‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خطط‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬ممارسة‭ ‬السلوك‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬الذكي‭ ‬والمستدام‭ ‬وتكامل‭ ‬أنظمة‭ ‬بيانات‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬إنتاج‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستهلاكية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأفاد‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اطلقت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬مبادرة‭ ‬الغاء‭ ‬رسوم‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬ورسوم‭ ‬استئجار‭ ‬الأراضي‭ ‬الصناعية‭ ‬الحكومية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتخزين‭ ‬الأغذية‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الاعفاء‭ ‬32‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬السلع‭ ‬المستفيدة‭ ‬183‭ ‬سلعة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وقتها‭ ‬اعفاء‭ ‬23‭ ‬مؤسسة‭ ‬صناعية‭ ‬وتجارية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬استئجار‭ ‬الأراضي‭ ‬الصناعية‭ ‬الحكومية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتخزين‭ ‬الأغذية‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تكثيف‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

وأضاف‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬أيضا‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬التشجيعية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحرين‭ ‬المعنية‭ ‬بالإعفاء‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الحملات‭ ‬الترويجية‭ ‬وتمديد‭ ‬فترات‭ ‬التخفيضات‭ ‬التجارية‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬لأصحاب‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المستفيدة‭ ‬1122‭ ‬منشأة‭ ‬تجارية،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬المستهلك‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬49‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستهلكين‭ ‬المستفيدين‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬مستهلك‭. ‬

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