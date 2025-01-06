وزير الصناعة ردا على النائب محمد الأحمد:حل 98.8% من الشكاوى بـ((حماية المستهلك)) البالغة 14.5 ألفا في عامين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: وليد دياب
كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى إدارة حماية المستهلك خلال عام 2023 حتى نوفمبر من العام الماضي بلغت 14482 شكوى، مضيفا في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد انه تم الانتهاء من مباشرة وحل 14305 شكاوى بنسبة بلغت حوالي 98.8% من اجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة، مبينا ان هناك 177 شكوى مازالت قيد المتابعة.
وأشار الوزير الى ان إدارة حماية المستهلك أسهمت في تحصيل مبالغ مالية قدرها 270795 دينارا لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع او الخدمات، في حين تقدر اجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 72505 دنانير لصالح المستهلكين.
وأوضح الوزير انه فيما يتعلق بالخطط الحكومية التي تنفذها الوزارة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية، فإنه تم تشكيل عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية لمتابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، وتوحيد الجهود واشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة، ورفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام وتكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاع الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الوطنية.
وأفاد ان وزارة الصناعة والتجارة اطلقت العديد من المبادرات التي تهدف الى العمل على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا ان من اهم تلك المبادرات مبادرة الغاء رسوم الحملات الترويجية ورسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة لتخزين الأغذية مدة 3 أشهر، حيث بلغ عدد المستفيدين من الاعفاء 32 حملة ترويجية، وبلغ عدد السلع المستفيدة 183 سلعة ، كما تم وقتها اعفاء 23 مؤسسة صناعية وتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة لتخزين الأغذية مدة 3 أشهر، إضافة الى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.
وأضاف انه تم أيضا إطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية بالتزامن مع الأعياد الوطنية للبحرين المعنية بالإعفاء من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية طوال شهر ديسمبر 2023 لأصحاب المحال التجارية، وبلغ عدد المنشآت التجارية المستفيدة 1122 منشأة تجارية، ومبادرة «صديق المستهلك» والتي شارك فيها 49 مشاركا من القطاع التجاري وبلغ عدد المستهلكين المستفيدين 300 ألف مستهلك.
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