مجلس الشورى: مكانة رائدة للحرس الوطني ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة للبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وإذ‭ ‬يعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والدور‭ ‬المشهود‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬ومنجزاته‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬فإنه‭ ‬ليؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬لهذا‭ ‬الصرح‭ ‬العسكري‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬أسس‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ويبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الجميع‭. ‬

وأشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بالجاهزية‭ ‬العسكرية‭ ‬والبشرية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لنداء‭ ‬الواجب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الوطنية،‭ ‬ونقلات‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاعاته،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والأداء،‭ ‬إعلاءً‭ ‬لراية‭ ‬الوطن‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والتقدم‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬

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