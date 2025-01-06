مجلس الشورى: مكانة رائدة للحرس الوطني ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، والتي تصادف السابع من شهر يناير كل عام.
وإذ يعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالجهود الكبيرة والدور المشهود لمنتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية والتنموية، فإنه ليؤكد المكانة الرائدة لهذا الصرح العسكري الوطني ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة لمملكة البحرين، بما يعزز أسس الأمن والأمان والاستقرار، ويبث الطمأنينة في نفوس الجميع.
وأشاد مجلس الشورى في هذه المناسبة بالجاهزية العسكرية والبشرية الرفيعة التي يتمتع بها الحرس الوطني في الاستجابة لنداء الواجب في مختلف الميادين الوطنية، ونقلات التحديث والتطوير المتتالية التي حققها في كل قطاعاته، وصولًا إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والأداء، إعلاءً لراية الوطن بكل فخر واعتزاز، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والتقدم والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
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