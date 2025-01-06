رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق: 225 ألف دينار كلفة صيانة الطرق بالدير وسماهيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بمجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مشروعين‭ ‬لصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬بمجمع‭ ‬231‭ ‬و234،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭.‬

وصرح‭ ‬العود‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بالمجلس‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬استئناف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مجمع‭ ‬234‭ ‬بمنطقة‭ ‬سماهيج‭ ‬المعروف‭ ‬بـ«فريج‭ ‬الجنمة‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬كلفة‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأعمال‭ ‬الاسفلت‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬مخصص‭ ‬لصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬الفريج‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬منطقة‭ ‬قديمة،‭ ‬وتم‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتم‭ ‬حاليا‭ ‬استئنافه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬لصيانة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬231‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدير،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬القديمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وأعمال‭ ‬الأسفلت‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬

وتقدم‭ ‬العود‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وإيجابيته‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭. ‬

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