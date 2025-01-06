رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق: 225 ألف دينار كلفة صيانة الطرق بالدير وسماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
كشف فاضل العود رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي عن تنفيذ وزارة الأشغال مشروعين لصيانة الطرق بمجمع 231 و234، ومن المتوقع جاهزيتهما خلال أسبوعين.
وصرح العود ممثل الدائرة السادسة بالمجلس لـ«أخبار الخليج» بأنه تم استئناف العمل في مشروع مجمع 234 بمنطقة سماهيج المعروف بـ«فريج الجنمة»، وتبلغ كلفة الأعمال المدنية حوالي 20 ألف دينار، وأعمال الاسفلت 80 ألف دينار، موضحاً أن المشروع مخصص لصيانة الطرق في الفريج التي تعد منطقة قديمة، وتم بدء العمل عليه في العام الماضي، وتم حاليا استئنافه مرة أخرى.
وذكر أنه يتم حاليا العمل على مشروع لصيانة الطرق في مجمع 231 في منطقة الدير، الذي يعد من المجمعات القديمة، مشيراً إلى أن كلفة الأعمال المدنية تبلغ حوالي 40 ألف دينار، وأعمال الأسفلت 85 ألف دينار.
وتقدم العود بالشكر إلى الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال على متابعته وحرصه على إتمام المشاريع في محافظة المحرق بشكل عام، وإيجابيته في التعامل مع المجالس البلدية.
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