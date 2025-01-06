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الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير المالية والاقتصاد الوطني بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

1/6/2025 8:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم
القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لما‭ ‬حققه‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جاهزية‭ ‬وكفاءة‭ ‬أداء‭ ‬واجبه‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬ومنجزاته‭ ‬الحضارية،‭ ‬ورسخت‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬يتبوأها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الوطنية،‭ ‬ليبقى‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الشامخ‭ ‬درعاً‭ ‬أمنياً‭ ‬وحصناً‭ ‬منيعاً‭ ‬يحفظ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬ويذود‭ ‬عن‭ ‬مكتسباته‭ ‬ومقدراته‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

كلمات دالة

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