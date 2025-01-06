الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير المالية والاقتصاد الوطني بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة،برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وعبر وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ الفخر والاعتزاز لما حققه الحرس الوطني من إنجازات عظيمة في عهد جلالته الزاهر، مشيداً بما حظيت به هذه المؤسسة الوطنية من دعم ورعاية جلالته، والتي أسهمت في تطوير جاهزية وكفاءة أداء واجبه الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن الغالي ومنجزاته الحضارية، ورسخت من المكانة المرموقة التي يتبوأها الحرس الوطني وتعزيز دوره البارز في مختلف الميادين الوطنية، ليبقى هذا الصرح الشامخ درعاً أمنياً وحصناً منيعاً يحفظ أمن الوطن ويذود عن مكتسباته ومقدراته.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
كلمات دالة
MENAFN06012025000055011008ID1109061216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.