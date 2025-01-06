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رئيس النواب: وسام القائد تكريم برلماني رفيع للنهج الحكيم لجلالة الملك في دعم العمل العربي المشترك

1/6/2025 8:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالنهج‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬المسارات‭ ‬كافة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭.‬

ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وعظيم‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬وسام‭ ‬القائد‭ ‬أعلى‭ ‬وأرفع‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬لقادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تقديرًا‭ ‬وعرفانا‭ ‬للدور‭ ‬القيادي‭ ‬والجهود‭ ‬الرائدة‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحقوق‭ ‬والقضايا‭ ‬العربية،‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬العربي‭ ‬الرفيع،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬التقدير‭ ‬البرلماني‭ ‬المستحق‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬العربي،‭ ‬والتضامن‭ ‬الإسلامي‭ ‬والإنساني،‭ ‬ودعم‭ ‬تطلعات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حاضر‭ ‬مزدهر‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب،‭ ‬ومستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وفق‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الحديثة‭.‬

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