رئيس النواب: وسام القائد تكريم برلماني رفيع للنهج الحكيم لجلالة الملك في دعم العمل العربي المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بالنهج السياسي والدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، في دعم العمل العربي في المسارات كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود العربية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار، إقليميا ودوليا.
ورفع رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تسلم جلالة الملك المُعظم وسام القائد أعلى وأرفع الأوسمة التي يمنحها البرلمان العربي لقادة الدول العربية، تقديرًا وعرفانا للدور القيادي والجهود الرائدة لجلالته في خدمة الحقوق والقضايا العربية، ودعم تطوير العمل العربي المشترك.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم العربي الرفيع، الذي يؤكد التقدير البرلماني المستحق للرؤية الملكية السامية، في تطوير التعاون العربي، والتضامن الإسلامي والإنساني، ودعم تطلعات المجتمع الدولي في المجالات كافة، من أجل حاضر مزدهر للدول والشعوب، ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، وفق متطلبات العصر الحديثة.
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