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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

1/6/2025 8:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬بكل‭ ‬معاني‭ ‬الاعتزاز‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬احترافي‭ ‬متقدم،‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬ودعمه‭ ‬الدائم‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬عسكرية‭ ‬معاصرة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬إعداداً‭ ‬وتدريباً،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭ ‬الوطنية‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬المبارك‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

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