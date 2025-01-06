الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأكد وزير الداخلية أهمية هذه المناسبة الوطنية، مستذكرًا بكل معاني الاعتزاز الإنجازات الرفيعة التي حققها الحرس الوطني، وما وصل إليه من مستوى احترافي متقدم، بفضل رؤى جلالته الحكيمة ودعمه الدائم حتى أصبح على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد، من خلال ما يمتلكه من خبرات وإمكانيات عسكرية معاصرة وفق أحدث الأساليب إعداداً وتدريباً، ليكون هذا الصرح الوطني ركيزة أساسية في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته الوطنية المتحققة في العهد المبارك لجلالة الملك المعظم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
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