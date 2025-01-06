الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من الممثل الخاص لجلالته بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬التي‭ ‬تحل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ستظل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بمكانة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الراسخة‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومات‭ ‬الأمنية،‭ ‬ولما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصون‭ ‬مقدراتها‭ ‬وحماية‭ ‬منجزاتها،‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرتها‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬وتوجيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

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