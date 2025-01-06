الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من الممثل الخاص لجلالته بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في برقيته أن هذه الذكرى التي تحل في السابع من شهر يناير من كل عام، ستظل مصدر فخر واعتزاز لما تحمله هذه المناسبة من روح ومسؤولية وطنية، منوهاً بمكانة هذه المؤسسة الراسخة ضمن المنظومات الأمنية، ولما تقوم به من دور محوري ومهم في تعزيز أمن واستقرار مملكة البحرين وصون مقدراتها وحماية منجزاتها، ودعم مسيرتها الشاملة في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم وتوجيه جلالة الملك المعظم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
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