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أكثر من 1000 معاملة لتسجيل السفن الصغيرة خلال شهر ديسمبر الماضي

1/6/2025 8:06:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬


أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬بلغت‭ ‬1294‭ ‬معاملة‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحصائية‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسجيل‭ ‬226‭ ‬قاربا‭ ‬منها‭ ‬قوارب‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬تسجيلها،‭ ‬و582‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬دراجة‭ ‬مائية‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬إصدار‭ ‬لوحات‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬115‭ ‬لوحة‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الإحصائية‭ ‬عن‭ ‬43‭ ‬شهادة‭ ‬ورخصة‭ ‬تم‭ ‬تغير‭ ‬بياناتها،‭ ‬و9‭ ‬شهادات‭ ‬شطبت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬109‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬ملكية‭ ‬السفينة،‭ ‬وإصدار‭ ‬1‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬للشهادات‭ ‬والرخص،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬للسفن‭ ‬سجلت‭ ‬الإحصائية‭ ‬193‭ ‬فحصا‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طنا‭ ‬وفقا‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ (‬32‭) ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬ويقصد‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬أي‭ ‬وحدة‭ ‬بحرية‭ ‬عائمة‭ ‬تقل‭ ‬حمولتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طناً‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬استخدامها،‭ ‬ويقوم‭ ‬المكتب‭ ‬بتسجيل‭ ‬وتجديد‭ ‬وإلغاء‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادات‭ ‬ملكية‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬لقوارب‭ ‬النزهة‭ ‬والصيد‭ ‬والدراجات‭ ‬المائية‭ ‬وإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تراخيص‭ ‬الملاحة‭ ‬والتفتيش‭. ‬

كلمات دالة

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