أكثر من 1000 معاملة لتسجيل السفن الصغيرة خلال شهر ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
أظهرت أحدث إحصائيات مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات لشهر ديسمبر 2024م أن إجمالي المعاملات المنجزة بلغت 1294 معاملة.
وبينت الوزارة من خلال إحصائية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل 226 قاربا منها قوارب جديدة أو تجديد تسجيلها، و582 إجازة قيادة، بالإضافة إلى 16 دراجة مائية تم تسجيلها، أما بخصوص إصدار لوحات تم إصدار 115 لوحة.
كما كشفت الإحصائية عن 43 شهادة ورخصة تم تغير بياناتها، و9 شهادات شطبت، بالإضافة إلى 109 تم تحويل ملكية السفينة، وإصدار 1 بدل فاقد للشهادات والرخص، أما بخصوص الفحص الفني للسفن سجلت الإحصائية 193 فحصا.
يشار إلى أن مكتب تسجيل السفن الصغيرة مسؤول عن جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنا وفقا للمرسوم الملكي (32) 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، ويقصد بالسفن الصغيرة أي وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً أياً كان الغرض من استخدامها، ويقوم المكتب بتسجيل وتجديد وإلغاء وتحويل شهادات ملكية السفن الصغيرة لقوارب النزهة والصيد والدراجات المائية وإصدار وتجديد تراخيص الملاحة والتفتيش.
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