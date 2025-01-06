محافظة العاصمة تتلقى 743 طلبا ومقترحا واستفسارا خلال 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬خصصت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬بهدف‭ ‬إضفاء‭ ‬المرونة‭ ‬والسرعة‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬يحقق‭ ‬تنوعاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬بين‭ ‬رغبات‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬لأكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأظهرت‭ ‬إحصائية‭ ‬خاصة‭ ‬بإجمالي‭ ‬الشكاوى‭ ‬والطلبات‭ ‬والاستفسارات‭ ‬الواردة‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬تلقي‭ ‬المحافظة‭ ‬743‭ ‬حالة‭ ‬شكوى‭ ‬وطلب‭ ‬واستفسار‭ ‬توزعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬قنوات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬231‭ ‬عبر‭ ‬مكتب‭ ‬الاستعلامات‭ ‬والشكاوى،‭ ‬و70‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬كما‭ ‬استقبلت‭ ‬المحافظة‭ ‬52‭ ‬حالة‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تلقي‭ ‬390‭ ‬حالة‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬تواصل‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬بين‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬الاستعلامات‭ ‬والشكاوى‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬أن‭ ‬إحصائيات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬أغلبها‭ ‬بالجانب‭ ‬الخدمي‭ ‬بواقع‭ ‬48 % ،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬46 % ،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬المحافظ،‭ ‬فقد‭ ‬حرصت‭ ‬فرق‭ ‬الأحوال‭ ‬العامة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬زياراتها‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬45‭ ‬موقعاً‭ ‬بمناطق‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بهدف‭ ‬متابعة‭ ‬ورصد‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬قرب‭. ‬

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