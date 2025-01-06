محافظة العاصمة تتلقى 743 طلبا ومقترحا واستفسارا خلال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، أن المحافظة حرصت على تعزيز التواصل مع الأهالي ومد الجسور معهم، وتلمس احتياجاتهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم ومقترحاتهم من قرب، بما يحقق رؤية المحافظة المتمثلة في أخذها أدوارا رئيسة في خدمة الأهالي من أجل حياة أفضل وتنمية ومستدامة.
وأشار إلى أن محافظة العاصمة خصصت العديد من قنوات التواصل مع الأهالي، بهدف إضفاء المرونة والسرعة على آليات التواصل بين المحافظة والمواطنين والمقيمين، منوهاً بأن ذلك يحقق تنوعاً حقيقياً بين رغبات مختلف فئات المجتمع، حيث تسعى محافظة العاصمة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين.
وأظهرت إحصائية خاصة بإجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الواردة لمحافظة العاصمة حتى نهاية عام 2024م، تلقي المحافظة 743 حالة شكوى وطلب واستفسار توزعت على عدة قنوات، حيث تم تقديم 231 عبر مكتب الاستعلامات والشكاوى، و70 عبر مجلس المحافظة الأسبوعي، كما استقبلت المحافظة 52 حالة عبر برامج التواصل الاجتماعي، في حين تم تلقي 390 حالة عبر برنامج تواصل.
من جهته، بين السيد سلمان الشيخ رئيس وحدة الاستعلامات والشكاوى بالمحافظة، أن إحصائيات العام الماضي، كان أغلبها بالجانب الخدمي بواقع 48 % ، وبلغت نسبة الجانب الاجتماعي 46 % ، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ، فقد حرصت فرق الأحوال العامة بالمحافظة على تكثيف زياراتها الميدانية من خلال زيارة 45 موقعاً بمناطق محافظة العاصمة بهدف متابعة ورصد احتياجات المواطنين والمقيمين من قرب.
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