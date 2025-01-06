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وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية يصدر الأدلة الاسترشادية لخدمات الثروة الحيوانية

1/6/2025 8:06:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬إصدار‭ ‬أربعة‭ ‬أدلة‭ ‬استرشادية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬تحصين‭ ‬الحيوانات‭ ‬والتراخيص‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الترخيص‭ ‬للمنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬واستيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المستحضرات‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬ومزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭. ‬

وقال‭ ‬الوكيل‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأدلة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتعاملين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بإجراءات‭ ‬التراخيص‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بصورة‭ ‬مبسطة،‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬ويحفز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬المحلي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

وبيّن‭ ‬الوكيل‭ ‬أن‭ ‬دليل‭ ‬تحصين‭ ‬الحيوانات‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬التحصين،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬الدليل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬خطوات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ ‬ترخيص‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬بيطرية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬والمهنية،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬وحماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬مع‭ ‬توضيح‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدليل‭ ‬استيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬المستحضرات‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية،‭ ‬أوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬تداول‭ ‬هذه‭ ‬المستحضرات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مطابقتها‭ ‬للمعايير‭ ‬الصحية،‭ ‬ويعزز‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬المستحضرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬الصحية،‭ ‬أما‭ ‬دليل‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية،‭ ‬فيهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬البيطري‭ ‬وضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطبيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمهن‭ ‬البيطرية‭.‬

ولفت‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأدلة‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة‭ (‬ >‭.‬ mun ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لخدمات‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬المختلفة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأدلة‭ ‬الاسترشادية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخدمات‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إجابات‭ ‬واضحة‭ ‬وفعّالة‭ ‬لاستفسارات‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭. ‬

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