وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية يصدر الأدلة الاسترشادية لخدمات الثروة الحيوانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، إصدار أربعة أدلة استرشادية تهدف إلى تنظيم خدمات تحصين الحيوانات والتراخيص التي تشمل الترخيص للمنشآت الطبية البيطرية واستيراد وتصدير المستحضرات الطبية البيطرية ومزاولة المهن الطبية البيطرية.
وقال الوكيل إن هذه الأدلة تهدف إلى توعية المواطنين والمتعاملين في مجالات الثروة الحيوانية بإجراءات التراخيص المطلوبة لهذه الخدمات بصورة مبسطة، مما يشجع ويحفز على دعم قطاع الإنتاج الحيواني المحلي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وبيّن الوكيل أن دليل تحصين الحيوانات يهدف إلى تعزيز صحة وسلامة الثروة الحيوانية من خلال تقديم إرشادات شاملة حول أفضل ممارسات التحصين، للحد من انتشار الأوبئة وزيادة الإنتاج، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي، حيث يشمل الدليل التعرف على جميع خطوات الحصول على الخدمة، فيما يهدف ترخيص المنشآت الطبية البيطرية إلى تنظيم الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات بيطرية ذات جودة عالية وفق المعايير الصحية والمهنية، مما يساهم في تعزيز سلامة الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة، مع توضيح المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
وفيما يتعلق بدليل استيراد وتصدير المستحضرات الطبية البيطرية، أوضح الوكيل أنه يهدف إلى تنظيم إجراءات تداول هذه المستحضرات بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية، ويعزز صحة وسلامة الثروة الحيوانية من خلال ضمان جودة المستحضرات وتعزيز الرقابة الصحية، أما دليل مزاولة المهن الطبية البيطرية، فيهدف إلى تنظيم القطاع البيطري وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمهن البيطرية.
ولفت وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية إلى أن جميع الأدلة متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة ( >. mun . gov . bh )، حيث يمكن لجميع المستفيدين الاطلاع عليها للحصول على التراخيص اللازمة لخدمات الثروة الحيوانية المختلفة.
يُذكر أن هذه الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الثروة الحيوانية، وتحرص على تقديم إجابات واضحة وفعّالة لاستفسارات الأفراد والمؤسسات، بما يسهل عملية الحصول على الخدمات.
كلمات دالة
MENAFN06012025000055011008ID1109061210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.