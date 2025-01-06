توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬المشتركة،‭ ‬ودعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬ومثمنا‭ ‬دور‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ -‬العربية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أشكال‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬إعلاء‭ ‬المصلحة‭ ‬العربية،‭ ‬وتلبية‭ ‬طموحات‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬صوتها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ودفاعاً‭ ‬عن‭ ‬أولويات‭ ‬ومصالح‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

ومهنئا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬ومشيدا‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وإسهامات‭ ‬مخلصة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬النيابي‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬أمس،‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للموقف‭ ‬التاريخي‭ ‬الثابت،‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الرفيع‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬والجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬ومشيدا‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬وكل‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومعربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حضارية،‭ ‬ونجاحات‭ ‬تنموية،‭ ‬وتقدم‭ ‬ونماء‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬وتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬البرلماني،‭ ‬والتعاون‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتطويرية‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومركز‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬العربي‭. ‬

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