توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدعم كل المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في كل المسارات والأصعدة التنموية، وخاصة العمل البرلماني.
مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق المواقف المشتركة، ودعم القضايا العربية، وتعزيز التعاون بين المجالس والبرلمانات في المحافل الدولية، تحقيقا للأهداف والتطلعات المنشودة، ومثمنا دور البرلمان العربي في تعزيز العلاقات العربية -العربية، وتطوير أشكال العمل العربي المشترك، والسعي إلى إعلاء المصلحة العربية، وتلبية طموحات الشعوب العربية، والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.
ومهنئا رئيس مجلس النواب، محمد أحمد اليماحي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، ومشيدا بما يتمتع به من خبرة وكفاءة وإسهامات مخلصة، في دعم وتطوير العمل البرلماني العربي، ومؤكدا حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون النيابي مع البرلمان العربي في جميع المستويات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات العربية المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله أمس، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
وفي ذات السياق، أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف التاريخي الثابت، والدور المحوري الرفيع لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في دعم القضايا العربية، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والجهود الكبيرة والمتواصلة خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للقمة العربية.
ومشيدا بجهود رئيس مجلس النواب في الارتقاء بمنظومة التعاون البرلماني العربي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وفتح آفاق رحبة من التنسيق والتكامل مع البرلمان العربي وكل المجالس التشريعية العربية والدولية، ومعربا عن اعتزازه بما تشهده المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين من إنجازات حضارية، ونجاحات تنموية، وتقدم ونماء وازدهار في كل المجالات.
كما وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، في مجال العلاقات الثنائية، والتنسيق البرلماني، والتعاون الفني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطويرية بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي.
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