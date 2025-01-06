وزير الخـارجـيـة: وسـام القـائد تكريم عربي للنهـج الدبلوماسي الحكيم للملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬وسام‭ ‬القائد‭ ‬أعلى‭ ‬وأرفع‭ ‬الأوسمة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬لقادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تقديرًا‭ ‬للدور‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬لجلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الحقوق‭ ‬والقضايا‭ ‬العربية‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬ووحدة‭ ‬الصف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬العربي‭ ‬المستحق،‭ ‬باعتباره‭ ‬اعترافًا‭ ‬وتقديرًا‭ ‬للنهج‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والداعية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬واهتمامها‭ ‬بتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التكامل‭ ‬العربي‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬وجميع‭ ‬أعضائه‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬آمال‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء،‭ ‬وخدمة‭ ‬قضاياها‭ ‬العادلة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

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