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العويناتي: الحرس الوطني عمود ازدهار البحرين ورمز للتفاني والإخلاص

1/6/2025 8:05:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬حسين‭ ‬العويناتي‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬وعمود‭ ‬جوهري‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬المُشرق‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭. ‬

وبمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ28‭ ‬لتأسيس‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الشامخ‭ ‬بظل‭ ‬الرصين،‭ ‬رفع‭ ‬العويناتي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للمقام‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬ولصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ولسمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره‭.‬

وأشاد‭ ‬العويناتي‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مُؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مُشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الوطني‭ ‬يُعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬يُسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬آمن‭ ‬ومزدهر‭.‬

ولفت‭ ‬العويناتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضاً‭ ‬رمز‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬يجسد‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬المُضني‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتلاحم‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬مُوضحًا‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬تُترجم‭ ‬الرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬أسساً‭ ‬قوية‭ ‬لبناء‭ ‬قوة‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة‭. ‬

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