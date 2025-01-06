العويناتي: الحرس الوطني عمود ازدهار البحرين ورمز للتفاني والإخلاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد رجل الأعمال حسين العويناتي أن الحرس الوطني ركيزة أساسية وعمود جوهري فيما تشهده المملكة من تقدم وازدهار في العهد المُشرق لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم.
وبمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس هذا الكيان الشامخ بظل الرصين، رفع العويناتي أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لجلالة الملك المُعظم ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولسمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، معبراً عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها الحرس الوطني في سبيل تعزيز أمن الوطن واستقراره.
وأشاد العويناتي بالدور البارز الذي يلعبه الحرس الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، وخدمة الوطن والمواطن، مُؤكداً أهمية دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، مُشيرًا إلى أن هذا الكيان الوطني يُعد نموذجاً يُحتذى به في الالتزام والتفاني في العمل، حيث يُسهم بشكل فعّال في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومزدهر.
ولفت العويناتي إلى أن الحرس الوطني ليس فقط قوة عسكرية، بل هو أيضاً رمز من رموز الوحدة الوطنية، حيث يجسد في عمله المُضني روح التعاون والتلاحم بين جميع مكونات المجتمع البحريني، مُوضحًا أن الإنجازات التي حققها الحرس الوطني على مر السنوات تُترجم الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم، التي وضعت أسساً قوية لبناء قوة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
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