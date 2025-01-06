السيد عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

(MENAFN
- APO Group)
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، استُقبِلَ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببانغي، من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان آرشانج تواديرا.
وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.
وقد شكل اللقاء فرصة لبحث السُبل الكفيلة بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية، فضلا عن تأكيد مواصلة جهود الجزائر، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.
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