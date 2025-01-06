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السيد عطاف يُستقبل من طرف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

1/6/2025 3:22:25 PM
(MENAFN- APO Group)


في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا للسيّد رئيس الجمهورية، استُقبِلَ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم ببانغي، من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان آرشانج تواديرا.

وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وقد شكل اللقاء فرصة لبحث السُبل الكفيلة بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية، فضلا عن تأكيد مواصلة جهود الجزائر، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN06012025004934011406ID1109060793

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