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هوكشتاين: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل

1/6/2025 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين "نتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".


وأضاف "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".


وتابع "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".


وبين "عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ستتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب".

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