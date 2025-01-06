هوكشتاين: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين "نتابع تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".
وأضاف "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان".
وتابع "انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار".
وبين "عمليات انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ستتواصل حتى يخرج من كامل مناطق الجنوب".
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