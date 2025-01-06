نتنياهو: نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط

نتنياهو: نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط
التاريخ
1/6/2025 3:14:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت معاريف عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
"التهديد الإيراني لا يزال قائما وسنكون مستعدين لما هو قادم".
وأضافت "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".
وبينت "نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".
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