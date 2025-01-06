نتنياهو: نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت معاريف عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين "التهديد الإيراني لا يزال قائما وسنكون مستعدين لما هو قادم".



وأضافت "عرفنا لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".



وبينت "نشهد تغييرا جوهريا في وضع الشرق الأوسط".

