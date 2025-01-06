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هوكشتاين: بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار

1/6/2025 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين "بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان".


وأضاف "انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان يسير حسب الخطة".

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