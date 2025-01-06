هوكشتاين: بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار

هوكشتاين: بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار
التاريخ
1/6/2025 3:14:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين "بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان".
وأضاف "انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان يسير حسب الخطة".
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