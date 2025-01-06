مصادر أمنية إسرائيلية: ما يحدث في الضفة مشابه لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدهم أن ما يحدث في الضفة مشابه لغزة وهو عدد عمليات قليل لكنها أكثر خطورة ودقة.
وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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