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هجوم للمستوطنين قرب قلقيلية

1/6/2025 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مجموعات من المستوطنين هاجمت مساء اليوم مركبات المواطنين قرب بلدة الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
ويأتي الهجوم بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.








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