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الكونغرس الأميركي يقر بفوز ترامب ممهدا الطريق لتنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني

1/6/2025 3:14:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صادق الكونغرس الأميركي الاثنين على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بعدما أحصى أعضاؤه وأكدوا نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.
وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي واجهت ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا، وكامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير.








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