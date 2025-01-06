تراجع التضخم في تونس إلى 7 بالمئة واستقرار النمو الاقتصادي في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 6 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأثنين أن معدل التضخم في تونس تراجع إلى مستوى 7 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة ب 3ر9 بالمئة في عام 2023.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان أن نسبة التضخم في شهر ديسمبر الماضي تراجعت إلى 2ر6 بالمئة بعد أن كانت في 6ر6 بالمئة في شهر نوفمبر السابق.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 2ر7 بالمئة في ديسمبر مقابل 5ر8 بالمئة في نوفمبر.
وفي سياق متصل أشار البنك المركزي
التونسي في تقريره الأخير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا رغم التراجع التدريجي المسجل مما يشكل مخاطر وضغوطا اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأمد قد تؤثر على استقرار الأسعار وجهود تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي.
وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ 8ر1 بالمئة مقارنة ب 1 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بزيادة الطلب الداخلي متوقعا استمرار ارتفاع النمو في الربع الأخير من عام 2024.
يذكر أن تونس اختتمت عام 2024 بنسبة نمو اقتصادي بلغت 6ر1 بالمئة وفقا لبيانات رسمية. (النهاية)
ش ب م / ح م ف
MENAFN06012025000071011013ID1109060495
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