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تراجع التضخم في تونس إلى 7 بالمئة واستقرار النمو الاقتصادي في 2024

1/6/2025 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 6 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأثنين أن معدل التضخم في تونس تراجع إلى مستوى 7 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة ب 3ر9 بالمئة في عام 2023.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان أن نسبة التضخم في شهر ديسمبر الماضي تراجعت إلى 2ر6 بالمئة بعد أن كانت في 6ر6 بالمئة في شهر نوفمبر السابق.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 2ر7 بالمئة في ديسمبر مقابل 5ر8 بالمئة في نوفمبر.
وفي سياق متصل أشار البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا رغم التراجع التدريجي المسجل مما يشكل مخاطر وضغوطا اقتصادية قصيرة ومتوسطة الأمد قد تؤثر على استقرار الأسعار وجهود تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي.
وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ 8ر1 بالمئة مقارنة ب 1 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بزيادة الطلب الداخلي متوقعا استمرار ارتفاع النمو في الربع الأخير من عام 2024.
يذكر أن تونس اختتمت عام 2024 بنسبة نمو اقتصادي بلغت 6ر1 بالمئة وفقا لبيانات رسمية. (النهاية)

ش ب م / ح م ف




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