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الجيش اللبناني ينتشر في (الناقورة) الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

1/6/2025 3:06:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن وحدات من الجيش بدأت الانتشار في بلدة (الناقورة) الحدودية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إن الانتشار "تزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق إيقاف إطلاق النار (الآلية) في رأس الناقورة بحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتين" وذلك بموازاة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من البلدة.
وأضافت أنه "سيستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون استقبل هوكشتاين يرافقه رئيس لجنة الإشراف الخماسية (الالية) الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وجرى البحث في آلية تطبيق اتفاق ايقاف إطلاق النار في الجنوب.
ولاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في عدد من بلدات الجنوب اللبناني على الرغم من دخول ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب على لبنان في 23 سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / م م ج




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