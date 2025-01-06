الجيش اللبناني ينتشر في (الناقورة) الحدودية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن وحدات من الجيش بدأت الانتشار في بلدة (الناقورة) الحدودية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها إن الانتشار "تزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق إيقاف إطلاق النار (الآلية) في رأس الناقورة بحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتين" وذلك بموازاة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من البلدة.
وأضافت أنه "سيستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون استقبل هوكشتاين يرافقه رئيس لجنة الإشراف الخماسية (الالية) الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وجرى البحث في آلية تطبيق اتفاق ايقاف إطلاق النار في الجنوب.
ولاتزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في عدد من بلدات الجنوب اللبناني على الرغم من دخول ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي بعد توسع الحرب على لبنان في 23 سبتمبر الماضي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
MENAFN06012025000071011013ID1109060494
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