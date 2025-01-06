ولي العهد البحريني يؤكد الحرص على دعم مسيرة العمل العربي المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 6 - 1 (كونا) -- أكد ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد اليوم الاثنين حرص المملكة على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على جميع الأصعدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني في قصر (القضيبية) رئيس البرلمان
العربي محمد اليماحي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للمملكة.
وشدد ولي العهد البحريني على أهمية الاستمرار في مد جسور التعاون بين البلدان العربية ودول العالم بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع ويدعم توجهات قادة ورؤساء الدول العربية.
وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومساعيه الدؤوبة في مواصلة تعزيز مسارات التعاون العربي في شتى المجالات مؤكدا المواقف المشرفة التي يقفها البرلمان العربي تجاه نصرة قضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على الحرص الذي يوليه في مواصلة تطوير وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون العربي المشترك وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة لنصرة القضايا العربية. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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