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ولي العهد البحريني يؤكد الحرص على دعم مسيرة العمل العربي المشترك

1/6/2025 3:06:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 1 (كونا) -- أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد اليوم الاثنين حرص المملكة على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على جميع الأصعدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني في قصر (القضيبية) رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للمملكة.
وشدد ولي العهد البحريني على أهمية الاستمرار في مد جسور التعاون بين البلدان العربية ودول العالم بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع ويدعم توجهات قادة ورؤساء الدول العربية.
وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومساعيه الدؤوبة في مواصلة تعزيز مسارات التعاون العربي في شتى المجالات مؤكدا المواقف المشرفة التي يقفها البرلمان العربي تجاه نصرة قضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.
من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على الحرص الذي يوليه في مواصلة تطوير وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون العربي المشترك وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة لنصرة القضايا العربية. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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