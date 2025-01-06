وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 6 - 1 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع بالمنطقة وما تشهده من تحديات متصاعدة وتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن الجانبين تبادلا خلال لقائهما في العاصمة العمانية مسقط وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الجانبين استعراضا أيضا العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين سلطنة عمان ومصر والتأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
MENAFN06012025000071011013ID1109060492
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