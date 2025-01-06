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وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 6 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع بالمنطقة وما تشهده من تحديات متصاعدة وتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن الجانبين تبادلا خلال لقائهما في العاصمة العمانية مسقط وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الجانبين استعراضا أيضا العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين سلطنة عمان ومصر والتأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. (النهاية)

ن ف ع / م م ج




MENAFN06012025000071011013ID1109060492

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