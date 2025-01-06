هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر تضرب غرب محافظة نينوى شمال العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اربيل - 6 - 1 (كونا) –- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي اليوم الاثنين وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3ر3 درجات على مقياس (ريختر) غربي محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.
وذكرت الهيئة في بيان أن مراصدها الزلزالية سجلت مساء اليوم وقوع الهزة غرب مدينة (الموصل) قرب مدينة (تلعفر) شمالي العراق دون وقوع خسائر بشرية أو مادية لافتة إلى ان ساكني المنطقة شعروا بالهزة.
وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر الماضي وتسجيل 20 هزة ارضية خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)
ص ب ر / س ع م
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