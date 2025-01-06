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هزة أرضية بقوة 3ر3 درجات على مقياس ريختر تضرب غرب محافظة نينوى شمال العراق

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 6 - 1 (كونا) –- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي اليوم الاثنين وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 3ر3 درجات على مقياس (ريختر) غربي محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.
وذكرت الهيئة في بيان أن مراصدها الزلزالية سجلت مساء اليوم وقوع الهزة غرب مدينة (الموصل) قرب مدينة (تلعفر) شمالي العراق دون وقوع خسائر بشرية أو مادية لافتة إلى ان ساكني المنطقة شعروا بالهزة.
وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر الماضي وتسجيل 20 هزة ارضية خلال اكتوبر الماضي. (النهاية)

ص ب ر / س ع م




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