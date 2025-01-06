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مقتل أحد عناصر البيشمركة بانفجار لغم ارضي في محافظة (دهوك) العراقية

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 6 - 1 (كونا) –- اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم الاثنين مقتل احد عناصر البيشمركة اثر انفجار لغم ارضي في محافظة دهوك شمال العراق.
وذكرت وزارة البيشمركة في بيان ان احد منتسبيها لقي مصرعه اثناء تأدية واجبه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم في ناحية (كاني ماسي) التابعة لمحافظة دهوك.
وتعتبر مشكلة الألغام في اقليم كردستان العراق مشكلة مزمنة بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 13521 شخصا بحسب مؤسسة شؤون الألغام من بينهم عدد من الخبراء في مجال إزالتها والتخلص منها.
كما ان مساحة الأراضي الملوثة في الإقليم تبلغ نحو 776 كيلومترا مربعا وتضم نحو 3500 حقل ألغام منتشرة في المدن على طول الحدود العراقية - الإيرانية تم زرعها إبان الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.
ولا تزال عمليات إزالة الألغام مستمرة منذ ثلاثة عقود حيث تم حتى الآن تطهير نحو 524 كيلومترا مربعا وهي تشمل كذلك مئات الكيلومترات الأخرى الملوثة بالعبوات الناسفة التي زرعها ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في أطراف محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والموصل. (النهاية)

ص ب ر / ر ج




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