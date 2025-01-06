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زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 6 – 1 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر منطقة (ريز) بمحافظة بوشهر الإيرانية دون ورود تقارير عن خسائر محتملة في الأرواح أو الممتلكات.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة (ريز) في المحافظة عند الساعة الثامنة و29 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) على عمق 20 كلم عن سطح الأرض".
من جانبه قال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة بوشهر الإيرانية كوروش دهقان إن الزلزال لم يخلف خسائر حتى الآن وإن الفرق المختصة تقوم حاليا بدراسة الأوضاع في المحافظة. (النهاية)

م و / م م ج




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