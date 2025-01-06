زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 6 – 1 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر منطقة (ريز) بمحافظة بوشهر الإيرانية دون ورود تقارير عن خسائر محتملة في الأرواح أو الممتلكات.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة (ريز) في المحافظة عند الساعة الثامنة و29 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) على عمق 20 كلم عن سطح الأرض".
من جانبه قال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة بوشهر الإيرانية كوروش دهقان إن الزلزال لم يخلف خسائر حتى الآن وإن الفرق المختصة تقوم حاليا بدراسة الأوضاع في المحافظة. (النهاية)
م و / م م ج
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