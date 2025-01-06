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ثلوج كثيفة تتسبب بإغلاق الحكومة الفيدرالية في واشنطن

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– تسببت الثلوج الكثيفة بإغلاق الحكومة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن غير أن الإغلاق لم يشمل الكونغرس الذي سيجتمع أعضاؤه اليوم الاثنين للتصديق على نتائج انتخابات نوفمبر الماضي الرئاسية التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتضرب عاصفة شتوية شديدة منطقتي واشنطن العاصمة ووسط المحيط الأطلسي بعد أن تسببت في مئات الحوادث وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في وسط الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية.
وأفادت الشبكة بتساقط خمس بوصات من الثلوج في منطقة العاصمة الأمريكية بحلول شروق شمس اليوم وهي الكثافة الأعلى منذ عامين وذلك وسط توقعات بتزايدها في الساعات المقبلة.
وقالت عمدة العاصمة مورييل باوزر أمس الأحد إن الأولوية القصوى هي فتح طرقات واشنطن بالكامل في أسرع وقت ممكن وحثت السكان على إتاحة المجال لفرق كاسحات الثلوج لتؤدي مهمتها.
وأضافت "إذا لم تكونوا بحاجة إلى التواجد على الطرق الليلة وغدا فابقوا في المنزل. يرجى الابتعاد عن الطرقات".
ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرورية ناجمة عن العاصفة بينهم شخصان في ولاية كانساس قتلا أمس عندما انزلقت سيارتهما وسقطت على أحد الجسور وفقا لدورية الطرق السريعة في الولاية.
وانزلقت شاحنة في ولاية ميسوري مساء أمس كذلك وصدمت أحد المشاة مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث وفقا لدورية الطرق السريعة بالولاية.
كما تقطعت السبل بمئات المركبات بسبب إغلاق الثلوج الكثيفة والجليد للطرقات السريعة الرئيسية في ولايات متعددة خلال عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك ميسوري حيث علق أكثر من 600 شخص على الطرقات بالإضافة إلى تسجيل مئات من حوادث السيارات في ولايات فيرجينيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي.
وتم نشر الحرس الوطني عبر الطرق الرئيسية في كانساس وغرب نبراسكا وأجزاء من إنديانا حيث تقطعت السبل بمئات السائقين.
وقالت إدارة النقل في ولاية ميسوري إن دورية الطرق السريعة بالولاية "تعمل مع شركات السحب لإزالة عدد لا يحصى من المركبات العالقة" في شمال غرب الولاية وحثت السائقين على عدم سلوك تلك الطرقات على الرغم من فتحها صباح اليوم. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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