ثلوج كثيفة تتسبب بإغلاق الحكومة الفيدرالية في واشنطن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 1 (كونا) -– تسببت الثلوج الكثيفة بإغلاق الحكومة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن غير أن الإغلاق لم يشمل الكونغرس الذي سيجتمع أعضاؤه اليوم الاثنين للتصديق على نتائج انتخابات
نوفمبر الماضي الرئاسية التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتضرب عاصفة شتوية شديدة منطقتي واشنطن العاصمة ووسط المحيط الأطلسي بعد أن تسببت في مئات الحوادث وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في وسط الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وفقا لشبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأمريكية.
وأفادت الشبكة بتساقط خمس بوصات من الثلوج في منطقة العاصمة الأمريكية بحلول شروق شمس اليوم وهي الكثافة الأعلى منذ عامين وذلك وسط توقعات بتزايدها في الساعات المقبلة.
وقالت عمدة العاصمة مورييل باوزر أمس الأحد إن الأولوية القصوى هي فتح طرقات واشنطن بالكامل في أسرع وقت ممكن وحثت السكان على إتاحة المجال لفرق كاسحات الثلوج لتؤدي مهمتها.
وأضافت "إذا لم تكونوا بحاجة إلى التواجد على الطرق الليلة وغدا فابقوا في المنزل. يرجى الابتعاد عن الطرقات".
ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرورية ناجمة عن العاصفة بينهم شخصان في ولاية كانساس قتلا أمس عندما انزلقت سيارتهما وسقطت على أحد الجسور وفقا لدورية الطرق السريعة في الولاية.
وانزلقت شاحنة في ولاية ميسوري مساء أمس كذلك وصدمت أحد المشاة مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث وفقا لدورية الطرق السريعة بالولاية.
كما تقطعت السبل بمئات المركبات بسبب إغلاق الثلوج الكثيفة والجليد للطرقات السريعة الرئيسية في ولايات متعددة خلال عطلة نهاية الأسبوع بما في ذلك ميسوري حيث علق أكثر من 600 شخص على الطرقات بالإضافة إلى تسجيل مئات من حوادث السيارات في ولايات فيرجينيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي.
وتم نشر الحرس الوطني عبر الطرق الرئيسية في كانساس وغرب نبراسكا وأجزاء من إنديانا حيث تقطعت السبل بمئات السائقين.
وقالت إدارة النقل في ولاية ميسوري إن دورية الطرق السريعة بالولاية "تعمل مع شركات السحب لإزالة عدد لا يحصى من المركبات العالقة" في شمال غرب الولاية وحثت السائقين على عدم سلوك تلك الطرقات على الرغم من فتحها صباح اليوم. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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