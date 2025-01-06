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وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الاجراءات الأمنية بعد الهجمات الاخيرة بألمانيا والولايات المتحدة

1/6/2025 3:06:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 6 - 1 (كونا) -- أمر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو اليوم الاثنين بتعزيز الإجراءات الأمنية في التجمعات الكبرى في أعقاب الهجمات الاخيرة التي تعرضت لها ألمانيا والولايات المتحدة.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان ريتايلو طلب برسالة ارسلها إلى مراكز الشرطة والمحافظات في فرنسا الحفاظ على "أقصى قدر من اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية" في جميع أنحاء البلاد وذلك خلال التجمعات الاحتفالية الكبيرة والثقافية والرياضية.
واشار الوزير الى "الأحداث الأخيرة التي وقعت في ألمانيا والولايات المتحدة" موضحا انها "تظهر مدى قوة التهديد ومدى سرعة استغلال هشاشة الأجهزة".
وفي 20 ديسمبر الماضي دهست سيارة حشدا من الناس في (ماغديبورغ) بألمانيا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين 40 منهم في حالة خطرة.
ومع بداية العام دهست سيارة اخرى حشدا من الناس في مدينة (نيو أورليانز) في الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




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