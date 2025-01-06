وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز الاجراءات الأمنية بعد الهجمات الاخيرة بألمانيا والولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 6 - 1 (كونا) -- أمر وزير
الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو اليوم الاثنين بتعزيز الإجراءات الأمنية في التجمعات الكبرى في أعقاب الهجمات الاخيرة التي تعرضت لها ألمانيا والولايات المتحدة.
وقالت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان ريتايلو طلب برسالة ارسلها إلى مراكز الشرطة والمحافظات في فرنسا الحفاظ على "أقصى قدر من اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية" في جميع أنحاء البلاد وذلك خلال التجمعات الاحتفالية الكبيرة والثقافية والرياضية.
واشار الوزير الى "الأحداث الأخيرة التي وقعت في ألمانيا والولايات المتحدة" موضحا انها "تظهر مدى قوة التهديد ومدى سرعة استغلال هشاشة الأجهزة".
وفي 20 ديسمبر الماضي دهست سيارة حشدا من الناس في (ماغديبورغ) بألمانيا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين 40 منهم في حالة خطرة.
ومع بداية العام دهست سيارة اخرى حشدا من الناس في مدينة (نيو أورليانز) في الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل 14 شخصا. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
MENAFN06012025000071011013ID1109060487
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