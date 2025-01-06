القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقال خادم الحرمين الشريفين:" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".
كما بعث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".
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