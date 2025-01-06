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القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق - جريدة الوطن السعودية

1/6/2025 3:05:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقال خادم الحرمين الشريفين:" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية الهيلينية، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الأسبق السيد كوستاس سيميتيس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".

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