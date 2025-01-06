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لبنان ينتظر انتخاب الرئيس في 9 يناير - جريدة الوطن السعودية

1/6/2025 3:05:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد فراغٍ رئاسي استمرَّ لأكثر من سنتين، يستعدُّ لبنان لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير الحالي، وسط ترقّب وتجاذبات سياسية، فمن هم أبرز المرشّحين؟ وبموجب المادة 49 من الدستور اللبناني، يتطلب انتخاب الرئيس في الدورة الأولى أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان، أي 86 نائبًا. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب في الدورة الأولى، يتم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، بشرط اكتمال النصاب بحضور 86 نائبًا.
من بين الأسماء المتداولة كمرشحين محتملين، يبرز جوزيف عون، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة مثل إلياس البيسري، جان لوي قرداحي، جورج خوري، إبراهيم كنعان، زياد بارود، زياد حايك، سمير عساف، فريد الياس الخازن، فريد هيكل الخازن، فريد البستاني، ناصيف حتي، نعمة إفرام، ووديع الخازن، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى التي تسعى للوصول إلى كرسي الرئاسة، أبرز الأسماء:
جوزيف عون
في الفترة الأخيرة، رُوِّج لقائد الجيش، جوزيف عون، باعتباره المرشّح الأكثر حظًا فيما وصفته بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية بـ"بازار الرئاسة". إذ يمتلك عون الدعم الغربي وبعض التأييد العربي، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس".
الياس البيسري
من الأسماء المطروحة على الساحة اللبنانية أيضًا اللواء الياس البيسري، المدير العام للأمن العام بالإنابة.
سمير جعجع
جرى الحديث عن أن رئيس حزب القوات، سمير جعجع، الذي كان يحاول جسُّ النبض لترشّحه، كان يعوّل على سقوط اسم قائد الجيش بسبب رفض "الثنائي الشيعي"، المتمثل بحركة أمل وحزب الله، له.
سليمان فرنجية
يُعتبر رئيس حزب تيار المردة، سليمان فرنجية، مرشّح الثنائي الشيعي في لبنان.
فشل الانتخاب
وكان لبنان قد حاول خلال 13 جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتوقفت هذه الجهود مع بدء المواجهات على الحدود مع إسرائيل في أكتوبر 2024، والتي تحولت إلى حرب طاحنة.
وبعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإسراع لانتخاب رئيس جديد للبنان "يجمع ولا يفرق"، مؤكدا تجاوز "لحظة تاريخية هي الأخطر"، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وفي خطاب متلفز، قال بري: "علينا استدعاء كل عناوين الوحدة من أجل لبنان"، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ليست للمحاكمة.

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