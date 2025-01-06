Monday, 06 January 2025 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق عمليات المسح البحري بالأقمار الصناعية

1/6/2025 3:05:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انطلاق عمليات المسح البحري وجمع العينات لمراقبة التلوث البحري ضمن "برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري" على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة إنشاء منظومة رصد آني لمراقبة البيئة البحرية، مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة، حيث يتم الاعتماد على أفضل التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل العينات لضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية.
كما سيتم مقارنة نتائج التحاليل لعينات المياه باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
وتستهدف عمليات المسح تغطية سواحل والمياه الإقليمية للمملكة بالكامل، حيث اشتملت منهجية اختيار المواقع على دراسة للتأثيرات البشرية، والتنوع البيولوجي، والحمل البيئي وغيرها من المعايير، وبناءً على ذلك، تم تحديد المناطق الأكثر حساسية بيئيًا لإجراء تقييم شامل للوضع الراهن، وجمع عينات المياه من مواقع مختارة، مع تمثيل طبقات عمود الماء المختلفة (السطحية، المتوسطة، القاع، الرواسب) لضمان شمولية النتائج، كما سيتم استخدام عبوة نسكن لتجميع عينات المياه البحرية، إضافة إلى أنه سيتم استخدام جهاز الكباش Grab Veen Van لتجميع عينات الرواسب.
وسيجري مقارنة البيانات الفضائية من خلال الأقمار الصناعية مع البيانات الميدانية لضمان دقة النتائج، واستخدام منصات مراقبة محلية مثل العوامات الذكية والمحطات الساحلية لتعزيز فعالية عمليات المراقبة.
وأكد مدير عام شبكات الرصد بالمركز المهندس عامر بامنيف، أن هذه المبادرة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز مراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات متقدمة تشمل المسح البحري وجمع العينات وتحليلها، ومستشعرات بعوامات الرصد الآني واستخدام الطائرات بدون طيار، إضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الرادار، والفحص المخبري لمياه الاتزان.
وأشار إلى أن هذه التقنيات تعكس التزام المركز بتبني أحدث الأساليب العلمية لتحقيق حماية فعالة للموارد البحرية، وأن المشروع يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للوضع البيئي الحالي، مما يعزز من قدرة المملكة على اتخاذ قرارات إستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي ودعم التنمية المستدامة.

MENAFN06012025000089011017ID1109060446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث