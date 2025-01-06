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الفيفا يعين BEYOND Hospitality مزودًا رسميًا للضيافة لكأس العالم للأندية FIFATM لعام 2025.

1/6/2025 10:45:48 AM
(MENAFN- EIN Presswire) MIAMI, FL, UNITED STATES, January 6, 2025 /EINPresswire / -- .تم اختيار شركة BEYOND Hospitality لبيع وتقديم برنامج ضيافة رسمي استثنائي يشمل التذاكر، وذلك للنسختين القادمتين من هذه البطولة النخبوية الجديدة للأندية.
.ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025TM في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 وستضم 32 فريقا من أفضل أندية كرة القدم في العالم.
.في عام 2025، ستقدم BEYOND تجارب ضيافة اجتماعية ومتميزة وفاخرة في جميع الملاعب ال 12 و 63 مباراة.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين شركة BEYOND Hospitality لتقديم برنامج الضيافة الرسمي من بطولة الأندية المرموقة، والتي تنطلق بكأس العالم للأندية فيفاTM 2025.

سيضم هذا الحدث العالمي الحقيقي أبرز الفرق النادوية من كل من الاتحادات القارية الستة: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL)، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، مما يشكل صيغة جديدة بين الدوريات المختلفة ستحدث ثورة في عالم كرة القدم للأندية.

وصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو كأس العالم للأندية القادمة فيفا بأنها "بداية حقبة جديدة من كرة القدم للأندية - أكبر وأفضل مسابقة عالمية للأندية شهدها الكوكب على الإطلاق ..." بالنسبة إلى BEYOND ، فهذا يعني أيضا فرصة جديدة لإعادة تعريف الضيافة الرائعة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة BEYOND Hospitality جيمي بايروم: "الأندية هي قلب كرة القدم. ستكون بطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025TM لحظة محورية في تطور لعبة الأندية، حيث ستستفيد من تلك القاعدة الجماهيرية الشغوفة وتقدم لفرق من جميع الاتحادات مسرحا مرموقا لعرض مواهبهم - ونحن متحمسون للترحيب بالضيوف لتجربة ذلك في بعض من أفضل الملاعب ومرافق الضيافة في العالم".

"ستقدم BEYOND مجموعة من الخيارات الممتازة لتجربة البطولة الراقية التي يستحقها عملاؤنا. نحن فخورون بإتاحة الفرصة لنا للمساهمة في إطلاق هذا الفصل المثير في كرة القدم العالمية ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في برنامج ضيافة كبير بشكل مناسب".

وبالنسبة للحدث الافتتاحي، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم BEYOND برنامجا مثيرا للضيافة يلبي معايير فيفا العالية ويجسد أسلوب الترفيه والإثارة في الضيافة الأمريكية. ستتوفر الضيافة الرسمية لكأس العالم للأندية فيفا 2025TM في أربع مستويات من المنتجات، والباقات المجمعة المعروفة باسم Series - مثل سلسلة الملاعب التي تسمح للجماهير بجعل الملعب قاعدة موطنهم وسلسلة الجولة النهائية لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بكل لحظة مثيرة في تتويج البطولة.

تشمل جميع منتجات الضيافة الرسمية تذكرة يوم المباراة، بالإضافة إلى خدمات الأطعمة والمشروبات، ومزايا الضيافة التي تتناسب مع المنتج الذي تم شراؤه.

"نظرًا لأن كأس العالم للأندية فيفاTM من المقرر أن تضع معايير جديدة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم، يسعدنا أن نحصل على خدمات خبير صناعة مبتكر وذو خبرة في شكل BEYOND Hospitality، والتي ستقدم خدمات ضيافة متطورة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تعزز جاذبية هذه المنافسة الفريدة.
وقال ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا:

"تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة مهمة في سعي الفيفا لتحقيق أقصى قدر من تجربة المشجعين فيما يعد بأن يكون مسابقة متميزة ستعيد كتابة تاريخ كرة القدم للأندية. ستكون بطولة كأس العالم للأندية فيفا ذروة لعبة الأندية العالمية داخل وخارج الملعب".

لقد تأهل جميع الفرق الـ 32، بما في ذلك تشيلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وإنتر ميامي، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من أساطير اللعبة على الملاعب في أتلانتا ولوس أنجلوس وميامي وغيرها. تم اختيار اثني عشر ملعبا كأماكن لاستضافة مباريات البطولة البالغ عددها 63 مباراة ، ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب ميتلايف في نيويورك / نيوجيرسي في 13 يوليو. للحصول على قائمة كاملة بالأندية المؤهلة والملاعب المضيفة، انظر هنا.

بدأ بالفعل العمل على بيع وتقديم برنامج ضيافة رسمي مذهل شامل للتذاكر لكأس العالم للأندية FIFA 2025TM - ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الضيافة في يناير 2025. يمكن للمعجبين المهتمين الاتصال ب BEYOND Hospitality على ....

–ينتهي–

لا نقوم فقط بتقديم الضيافة، بل نعيد تعريفها.
تأسست مجموعة BEYOND Hospitality في عام 2023 من قبل أصحاب الرؤى والمحاربين القدامى في مجال الضيافة الرياضية ، حيث جمعت عقودا من الخبرة وسجلا حافلا - لإعادة تصور الأحداث الرائعة. بيوند ليست مجرد شريك تنفيذ، بل نغطي الطيف الكامل لإنشاء وتصميم برامج الضيافة لأصحاب الأحداث، بدءًا من الاستراتيجية وحتى تطوير المنتجات والتسعير وإدارة المخزون والمبيعات والتسويق وأكثر من ذلك. بشكل جماعي، تبلغ خدماتنا ذروتها في تجارب ضيافة رياضية استثنائية في جميع أنحاء العالم، للعملاء النهائيين وأصحاب الأحداث.

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تخضع جميع منتجات وسلاسل الضيافة للتوافر وتباع وفقا لشروط لوائح مبيعات الضيافة لكأس العالم للأندية FIFA 2025TM ومعايير مستوى خدمة BEYOND Hospitality.

Pete Connell
Wilful Group
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