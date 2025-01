الفيفا يعين BEYOND Hospitality مزودًا رسميًا للضيافة لكأس العالم للأندية FIFATM لعام 2025.

MENAFN - EIN Presswire) MIAMI, FL, UNITED STATES, January 6, 2025 /EINPresswire / -- .تم اختيار شركة BEYOND Hospitality لبيع وتقديم برنامج ضيافة رسمي استثنائي يشمل التذاكر، وذلك للنسختين القادمتين من هذه البطولة النخبوية الجديدة للأندية..ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025TM في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 وستضم 32 فريقا من أفضل أندية في العالم..في عام 2025، ستقدم BEYOND تجارب ضيافة اجتماعية ومتميزة وفاخرة في جميع الملاعب ال 12 و 63 مباراة.أكد الاتحاد الدولي (فيفا) تعيين شركة BEYOND Hospitality لتقديم برنامج الضيافة الرسمي من بطولة الأندية المرموقة، والتي تنطلق بكأس العالم للأندية فيفاTM 2025.سيضم هذا الحدث العالمي الحقيقي أبرز الفرق النادوية من كل من الاتحادات القارية الستة: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL)، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، مما يشكل صيغة جديدة بين الدوريات المختلفة ستحدث ثورة في عالم كرة القدم للأندية.وصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو كأس العالم للأندية القادمة فيفا بأنها "بداية حقبة جديدة من كرة القدم للأندية - أكبر وأفضل مسابقة عالمية للأندية شهدها الكوكب على الإطلاق ..." بالنسبة إلى BEYOND ، فهذا يعني أيضا فرصة جديدة لإعادة تعريف الضيافة الرائعة.قال الرئيس التنفيذي لشركة BEYOND Hospitality جيمي بايروم: "الأندية هي قلب كرة القدم. ستكون بطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025TM لحظة محورية في تطور لعبة الأندية، حيث ستستفيد من تلك القاعدة الجماهيرية الشغوفة وتقدم لفرق من جميع الاتحادات مسرحا مرموقا لعرض مواهبهم - ونحن متحمسون للترحيب بالضيوف لتجربة ذلك في بعض من أفضل الملاعب ومرافق الضيافة في العالم"."ستقدم BEYOND مجموعة من الخيارات الممتازة لتجربة البطولة الراقية التي يستحقها عملاؤنا. نحن فخورون بإتاحة الفرصة لنا للمساهمة في إطلاق هذا الفصل المثير في كرة القدم العالمية ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في برنامج ضيافة كبير بشكل مناسب".وبالنسبة للحدث الافتتاحي، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم BEYOND برنامجا مثيرا للضيافة يلبي معايير فيفا العالية ويجسد أسلوب الترفيه والإثارة في الضيافة الأمريكية. ستتوفر الضيافة الرسمية لكأس العالم للأندية فيفا 2025TM في أربع مستويات من المنتجات، والباقات المجمعة المعروفة باسم Series - مثل سلسلة الملاعب التي تسمح للجماهير بجعل الملعب قاعدة موطنهم وسلسلة الجولة النهائية لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بكل لحظة مثيرة في تتويج البطولة.تشمل جميع منتجات الضيافة الرسمية تذكرة يوم المباراة، بالإضافة إلى خدمات الأطعمة والمشروبات، ومزايا الضيافة التي تتناسب مع المنتج الذي تم شراؤه."نظرًا لأن كأس العالم للأندية فيفاTM من المقرر أن تضع معايير جديدة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم، يسعدنا أن نحصل على خدمات خبير صناعة مبتكر وذو خبرة في شكل BEYOND Hospitality، والتي ستقدم خدمات ضيافة متطورة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تعزز جاذبية هذه المنافسة الفريدة.وقال ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا:"تعد هذه الاتفاقية علامة فارقة مهمة في سعي الفيفا لتحقيق أقصى قدر من تجربة المشجعين فيما يعد بأن يكون مسابقة متميزة ستعيد كتابة تاريخ كرة القدم للأندية. ستكون بطولة كأس العالم للأندية فيفا ذروة لعبة الأندية العالمية داخل وخارج الملعب".لقد تأهل جميع الفرق الـ 32، بما في ذلك تشيلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وإنتر ميامي، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من أساطير اللعبة على الملاعب في أتلانتا ولوس أنجلوس وميامي وغيرها. تم اختيار اثني عشر ملعبا كأماكن لاستضافة مباريات البطولة البالغ عددها 63 مباراة ، ومن المقرر أن يقام النهائي في ملعب ميتلايف في نيويورك / نيوجيرسي في 13 يوليو. للحصول على قائمة كاملة بالأندية المؤهلة والملاعب المضيفة، انظر هنا.بدأ بالفعل العمل على بيع وتقديم برنامج ضيافة رسمي مذهل شامل للتذاكر لكأس العالم للأندية FIFA 2025TM - ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات الضيافة في يناير 2025. يمكن للمعجبين المهتمين الاتصال ب BEYOND Hospitality على ....–ينتهي–لا نقوم فقط بتقديم الضيافة، بل نعيد تعريفها.تأسست مجموعة BEYOND Hospitality في عام 2023 من قبل أصحاب الرؤى والمحاربين القدامى في مجال الضيافة الرياضية ، حيث جمعت عقودا من الخبرة وسجلا حافلا - لإعادة تصور الأحداث الرائعة. بيوند ليست مجرد شريك تنفيذ، بل نغطي الطيف الكامل لإنشاء وتصميم برامج الضيافة لأصحاب الأحداث، بدءًا من الاستراتيجية وحتى تطوير المنتجات والتسعير وإدارة المخزون والمبيعات والتسويق وأكثر من ذلك. بشكل جماعي، تبلغ خدماتنا ذروتها في تجارب ضيافة رياضية استثنائية في جميع أنحاء العالم، للعملاء النهائيين وأصحاب الأحداث.للمزيد ، قم بزيارةInstagram: @hospitality_beyondTikTok: @beyondhospitalityYouTube: @BeyondHospitalityGroupLinkedIn: BEYOND Hospitality Groupتخضع جميع منتجات وسلاسل الضيافة للتوافر وتباع وفقا لشروط لوائح مبيعات الضيافة لكأس العالم للأندية FIFA 2025TM ومعايير مستوى خدمة BEYOND Hospitality.

