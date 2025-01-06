تقرير: القطاع المالي في الشرق الأوسط يتعرّض لتهديدات إلكترونية متقدمة

MENAFN - Asdaf News) أشار تقرير حديث صادر عن شركة بالو ألتو نتوركس إلى أن قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لا يزال هدفاً لهجمات الجهات التخريبية وذلك بسبب عدد من العوامل، إذ أسهمت الخدمات المالية الجوالة، والمعاملات التي يتم إجراؤها عبر الإنترنت، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في توسيع نطاق الأسطح المحتملة المعرضة للهجوم. ونتيجة لذلك، فقد تم تصنيف الأمن الإلكتروني وفقاً لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من ضمن أول خمسة تهديدات عالمية خلال العامين المقبلين، حيث كانت الأنظمة المصرفية أهدافاً رئيسية لتلك التهديدات.

إلا أن الضغوط لا تنتهي هنا بالنسبة للمختصين في مجال الأمن الإلكتروني والعاملين ضمن هذا القطاع، إذ أن القوانين الجديدة لحماية البيانات مثل السياسات الجديدة الثلاث التي تتم صياغتها من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول“الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها” و”أمن إنترنت الأشياء” و”مراكز العمليات السيبرانية” تفرض على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية بيانات العملاء. إلا أن زيادة تعقيد الهجمات بسبب الذكاء الاصطناعي غالباً ما تستبق المتطلبات التي تحددها هذه القوانين، ناهيك عن الوقت الذي تحتاجه هذه القوانين حتى تدخل حيز التنفيذ.

ويؤدي كل ما سبق إلى فرض ضغوط كبيرة على المؤسسات المالية بهدف تحديد أفضل الممارسات التي تناسبها وتمكّنها من تأمين عملياتها وتقليل نقاط الضعف والمحافظة على ثقة المستهلكين.

دور القوانين في الأمن الإلكتروني

تؤثر القوانين بشكل كبير على استراتيجيات الأمن الإلكتروني في القطاع المالي، إذ تركز غالباً على إدارة المخاطر. لكن التهديدات تتطور بسرعة وبوتيرة لا تستطيع القوانين مواكبتها، خاصة في ضوء الوقت الذي تحتاجه القوانين لصياغتها ودخولها حيز التنفيذ.

ولم تعد فرق الأمن الإلكتروني التقليدية في المؤسسات قادرة على منع الخروقات بنفس سرعة تهديد الجهات التخريبية لأنظمة المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أدوات المراقبة بقدرة محدودة على وقف التهديدات. ويعود السبب في ذلك إلى أن الوقت الذي تحتاجه الجهات التخريبية لاختراق أنظمة المؤسسات وتسريب بياناتها هو أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه المؤسسات للتعافي والذي يتراوح عادة ما بين 4-6 أيام.

ومع التكلفة الوسطية الحالية لخروقات البيانات والبالغة 4.45 مليون دولار أمريكي، فإنه يجب على المؤسسات المالية وضع استراتيجية أمن إلكتروني استباقية عوضاً عن استراتيجيات استجابة للقوانين فقط، ويجب أن تشتمل على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وذلك حتى تتمكن من كشف التهديدات بسرعة وتحييدها.

ويجب على المؤسسات المالية وفقا لتقرير بالو ألتو نتوركس النظر إلى متطلبات القوانين على أنها خط أساس عوضاً عن النظر إليها على أنها قاعدة شاملة للدفاع عن المؤسسة. وتعتبر الاستراتيجيات الاستباقية والقائمة على التهديدات جوهرية للغاية في القطاع المالي أكثر من غيره.

الذكاء الاصطناعي: تهديد وحلّ في آنٍ معاً

على الرغم من قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة رسم معالم وظائف الأعمال في القطاع المالي وتحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية، إلا أنه ينطوي كذلك على الكثير من المخاطر الجديدة. وتستخدم الجهات التخريبية في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستطلاع والهندسة الاجتماعية وتطوير الرموز الخبيثة وغير ذلك. وتسهم هذه التكتيكات في تسريع وقوع الهجمات، وتزيد من صعوبة مواجهتها بمعايير الأمن الإلكتروني التقليدية.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي سيفاً ذا حدين حتى ضمن صفوف إدارات الأمن الإلكتروني، إذ أنه يساعد كلاً من الجهات التخريبية والدفاعية. وعلى الرغم من قيام العديد من المؤسسات باعتماد الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين العمليات، إلا أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تؤدي إلى زيادة الأسطح المعرضة للهجمات، ما يتيح للجهات التخريبية أتمتة هجماتها وتوسيع نطاقها.

ومن خلال دمج منتجات الأمن الإلكتروني والتوجه نحو مقاربة المنصة الموحدة، فإنه يمكن استخدام حلول الأمن الإلكتروني المعززة بالذكاء الاصطناعي على نحو أفضل لمساعدة المؤسسات على كشف التهديدات والاستجابة الآنية لها، وحماية البيانات، وأن تكون أكثر مرونة في الاستجابة للقوانين التي سيتم وضعها.

التواصل بخصوص احتياجات الأمن الإلكتروني

تحتاج فرق الأمن الإلكتروني بهدف توظيف الحلول المناسبة إلى الثقة والاستثمارات اللازمة، ما يعني ضرورة إحالة مسألة الأمن الإلكتروني إلى مجالس الإدارة. وغالباً ما يقلل قادة المؤسسات من المستوى التنفيذي في القطاع المالي من شأن المرونة الإلكترونية، ولذلك فإن التواصل الفعال بين الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا حول مخاطر الأمن الإلكتروني واستثماراته هو أمر على قدر كبير من الأهمية.

وتعتبر المحافظة على الثقة أمراً مهماً لأي مؤسسة تمتلك بيانات حساسة أو شخصية أو حرجة. ونظراً لاعتماد مؤسسات الخدمات المالية على السمعة، لذلك فإن أي استثمار في الأمن الإلكتروني هو أمر جيد، إذ أنه يعني تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية التي سيكون لها تبعات مالية، كما أن وجود هيكل أمن إلكتروني فعال يمكنه أن يسهم في تقليل تكلفة بوليصات تأمين الأمن الإلكتروني للمؤسسات.

أما في المجال الرقمي المالي، فإن وجود معايير صارمة وقوية للأمن الإلكتروني يسهم في حماية سمعة المؤسسات، وثقة العملاء، واستمرارية العمليات. ومع تواصل التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، يجب على المصارف والكيانات المالية الأخرى دمج الأمن في كل جانب من جوانب عملياتها، الأمر الذي سيحول الاستثمارات التي يتم ضخها في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني إلى مزايا تنافسية.

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